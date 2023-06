Jenaer Landtagsabgeordneter Liebscher will Direktmandat

Jena. Womit Lutz Liebscher die Jenaer Bürgerinnen und Bürger überzeugen will.

Der Jenaer Landtagsabgeordnete Lutz Liebscher ist auch für die Thüringer Landtagswahl im kommenden Jahr der Kandidat der SPD im Wahlkreis 38/Jena II. Dies ist das Ergebnis der SPD-Wahlkreiskonferenz im Lobedaer Stadtteilzentrum Lisa. Liebscher wurde mit 17 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung gewählt.

Die Jenaer Bürgerinnen und Bürger will Liebscher mit Sachthemen überzeugen: „Unsere Stadt braucht weiter eine starke Stimme in Erfurt, die Jenaer Interessen vertritt“, sagte er. Mit Blick auf die aktuellen Umfragewerte sagt Liebscher: „Ich will das Direktmandat gewinnen.“ Das dies möglich sei, habe man zur Bundestagswahl vor anderthalb Jahren gesehen.