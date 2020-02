Jenaer Linke und Grüne gewinnen Mitglieder nach Kemmerich-Wahl

Felix Stippler

Die überraschende Wahl Thomas Kemmerichs (FDP) zum Thüringer Ministerpräsidenten und die darauffolgenden Konsequenzen haben die Jenaer offenbar motiviert, sich politisch zu engagieren. Oder ihr Engagement zu beenden. Seit dem 5. Februar haben sich die Mitgliederzahlen der Parteien stark geändert.

Viele Beitritte bei Linken und Grünen

Am meisten hat Die Linke profitiert: 21 Personen sind seither dem Jenaer Stadtverband beigetreten. Die Partei hat nun 318 Mitglieder, ausgetreten ist niemand. „Die meisten haben schon vorher mit unserer Partei sympathisiert. Die Wahl des Ministerpräsidenten war dann wohl der Auslöser einzutreten“, sagt Dmitri Zelenin, Linken-Vorsitzender in Jena. Einige Kilometer weiter, bei seinen Parteikollegen im Saale-Holzland-Kreis, blieben derartige Zuwächse aus. Hier engagieren sich zwei Leute mehr bei den Linken.

Den Grünen sind in diesem Zeitraum 20 Personen beigetreten. Mit 240 Mitgliedern gehören die Jenaer Grünen gemeinsam mit den Erfurter Grünen zu den stärksten Verbänden in Thüringen. „Wir freuen uns sehr, dass gerade jetzt viele Menschen Haltung zeigen gegen rechtes Gedankengut und für die Demokratie“, sagen die Sprecherinnen Henriette Jarke und Christine Schickert. Auch bei den Grünen hat der Stadtverband weitaus mehr Mitglieder gewinnen können, als die Kreispartei. In Saale-Holzland traten zwei Personen den Grünen bei, die zuvor aus 25 Aktiven bestanden hatten.

Austritte bei CDU

Die Mitgliederzahl der CDU Jena ist indes geschrumpft. 16 Personen verließen die Partei. Für die Rücktritte habe es zwei Motive gegeben, hört man aus der Parteizentrale in Jena. Etwa die Hälfte sei gegangen, weil die CDU im Landtag gemeinsam mit AfD und FDP Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt hatte. Die andere Hälfte habe die Partei verlassen, weil sie mit der Linie der Bundespartei nicht einverstanden gewesen sei. In der CDU Jena engagieren sich 272 Personen.

Bei der CDU im Saale-Holzland-Kreis halten sich seit der Ministerpräsidentenwahl die Parteiaus- und -eintritte die Waage. Nach Auskunft des Kreisvorsitzenden Mario Voigt haben in den vergangenen zwei Wochen vier Mitglieder der CDU den Rücken gekehrt, gleichzeitig gab es vier Neueintritte.

Schwache Zuwächse für SPD und FDP, AfD konstant

Der FDP-Kreisverband für Jena und den Saale-Holzland-Kreis verlor fünf Mitglieder nach der Wahl – aber konnte auch zehn neue dazugewinnen. „Viele sehen die Demokratie dadurch gefährdet, dass die AfD so stark ist“, sagt Geschäftsführer Stefan Beyer. Insbesondere Personen zwischen 25 und 40 Jahren würden sich bewerben. 193 Leute engagieren sich bei den Liberalen.

Vier Personen traten der größten Jenaer Partei, der SPD, bei. Waren es vor der Wahl noch 366 Aktive, so waren es am Montag 370. Auch im Saale-Holzland-Kreis engagieren sich nun zwei Personen mehr bei den Sozialdemokraten.

Keine Veränderung gab es bei der AfD. Sprecher Denny Jankowski zufolge halte sich die Mitgliederzahl konstant bei 180.