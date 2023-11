Jenaer Linken-Frau sagt: Eigentlich müsste sie vom Kreiß- gleich in den Plenarsaal gehen

Jena. Lena Saniye Güngör ist als werdende Mutter überrascht, dass für Politikerinnen vor und nach der Entbindung nichts geregelt scheint

Wo gibt’s denn so was? Schwanger sein, bis zur Entbindung und tags darauf wieder arbeiten. Kein Elternurlaub, nix. – So was gibt’s! Sogar als Regelfall auf verschiedenen parlamentarischen Ebenen! Gedanken darüber hat sich jetzt Lena Saniye Güngör (29) zu machen. Sie ist Jenaer Linken-Landtagsabgeordnete und für ihre Partei Fraktions-Chefin im hiesigen Stadtrat. Anfang Februar, „wenn alles gut geht“, wie sie sagt, wird sie Mutter. Und ja, nach dem Vorfall rund um Madeleine Henfling habe man wohl erwarten dürfen, „dass ein anderes Regelwerk kommt“: 2018 war die Grünen-Landtagsfraktionärin des Plenarsaals verwiesen worden, weil sie ihren sechs Wochen alten Sohn vorm Bauch gebunden dabei hatte.

Partner nimmt zwölf Monate

Doch nein, Lena Saniye Güngör hat recherchiert und festgestellt, dass sie nicht als Arbeitnehmerin zähle, folglich ihr der Mutterschutz vor und nach der Geburt nicht zustehe. Demnach habe sie auch keine Ansprüche auf angepasste Arbeitszeit- und Pausenregelungen. „Das heißt eigentlich auch, dass ich vom Kreiß- gleich wieder in den Plenarsaal gehen soll.“ Nur dass es eben dort – siehe Madeleine Henfling – an Regelungen für Mutter mit Kind fehlt. Zum Glück sei ihr Partner Arbeitnehmer, könne somit die Zwölf-plus-zwei-Monate-Regelung beanspruchen und zwölf Monate Elternzeit nehmen. Aber was werde, wenn er das Baby zum Stillen in den Plenarsaal bringen wolle?

In München geht’s

Immerhin: Etwa im Europa-Parlament und einigen anderen Ländern gebe es die Chance der Mandatsruhe, die durch Nachrücker auf der Wahlliste ausgeglichen werde. Die Stadt München lasse so etwas zu; in Kaiserslautern dürften Stadträtinnen mit Baby bei Beschlüssen digital mit abstimmen. Und zum Beispiel Dresden ermögliche Stillpausen während der Ratssitzungen, so hat Lena Saniye Güngör recherchiert.

Sie freut sich, dass nun überfraktionell für den Jenaer Stadtrat ein Beschlussantrag auf den Weg kommt, mit dem das Thema zunächst verdeutlicht und die Verwaltung beauftragt werden soll zu schauen, wie Verbesserungen hergestellt werden können. Eltern-Kind- oder Wickelraum – ist derlei drin? Zudem treffe sich Ende November der Ältestenrat des Landtags, um bessere technische Regelungen zu Gunsten der jungen Mütter zu finden. Für sie, sagte Lena Saniye Güngör, bleibe es aber überraschend, „wie ungeregelt das alles ist. Im schlechtesten Fall heißt es doch derzeit: Strafgeld!“