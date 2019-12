Nach einer Schiffsreise über den Atlantik kam der Container des Lions Clubs Jena mit Hilfsgütern in Namibia an und wurde entladen.

Jenaer Lions Club hilft in Namibia

Ein Großprojekt der medizinischen Hilfe für den afrikanischen Staat Namibia konnte der Jenaer Lions Club 2019 umsetzen: Sein mit Betten, Rollstühlen und anderem Klinikinventar bestückter Container kam im Hafen von Walvis Bay (Namibia) an. Von dort aus ging es in einer Fahrtzeit von etwa sechs Stunden in die Hauptstadt Windhoek und von dort noch mal so lang bis zum Bestimmungsort, ein Krankenhaus nahe der angolanischen Grenze, wo diese Hilfsgüter dringend benötigt werden. (mg)