Jena. Fallzahl-Explosion im Altenheim. Bürgermeister will härtere Maßnahmen sehen. Bitte: Präsenzunterricht beenden.

Jenaer Luisenhaus längst am Corona-Limit

Im Alten- und Pflegeheim Luisenhaus in der Semmelweisstraße scheint es wegen Corona nicht mehr weit bis zum Betreuungsnotstand. Thomas Theisinger, Leiter der von der Caritas getragenen Einrichtung, bestätigte gegenüber der Zeitung: 60 Bewohnerinnen und Bewohner sind mit Corona infiziert, zudem drei Menschen, die in je einer der neun zum Luisenhaus gehörenden Mietwohnungen leben. Wegen der jüngsten Todesfälle, die sich nicht alle mit Covid 19 begründen lassen, sind nach Theisingers Beschreibung zwar nur 88 der 101 Heimplätze belegt. Aber: 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – ein Drittel des Teams – sind krankgemeldet, wenngleich auch bei ihnen nicht in jedem Fall Corona den Ausschlag gab.