Jenaer Marktplatz leer wegen Lichterschmuck-Montage

Es war einmal: Einen Weihnachtsmarkt wird es in Jena 2020 nicht geben, doch der große Weihnachtsbaum in der Mitte des Marktplatzes wird demnächst aufgestellt.

Jena. Grüne Händler sind momentan an Ausweich-Orten zu finden und am Donnerstag wieder zwischen Bismarckbrunnen und Göhre.

Der Marktplatz: leer; und dies auch an den Tagen, die dem Grünen Markt vorbehalten sind. Noch bis kommenden Dienstag wird das so bleiben. Marktmeister Oliver Klinke berichtete auf Nachfrage, dass der Grüne Markt regulär wieder am nächsten Donnerstag in der „Guten Stube“ zwischen Bismarckbrunnen und Göhre geöffnet ist, während die Blumen-, Obst- und Lebensmittelhändler derzeit an den Markttagen zwischen Kirchplatz, Johannisstraße und Rathausgasse an der Ostseite des Eichplatzes stationiert sind.