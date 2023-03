Jenaer Musik-Nachwuchs kommt groß raus

Jena. Die Saalestadt stellt die jüngsten Gewinner des Landeswettbewerbs „Jugend musiziert“.

Mit Kornett, Althorn und Bariton hat das „Solistenensemble der Junior Brass Band Klangwelt“ die Jury von „Jugend musiziert“ in Greiz überzeugt. Die Zehn- und Elfjährigen bekamen von der Jury 23 von 25 möglichen Punkten und erreichten damit den ersten Platz, teilt der Blasmusikverein Carl Zeiss Jena mit. In der Altersklasse II, die Kinder von elf bis zwölf Jahren beinhaltet, waren die vier Jenaer in der Kategorie „Blechbläser, gemischte Instrumente“ die jüngsten Teilnehmenden.

Gustav Nitsche am Kornett, Anton Song und Siiri Bergmann am Althorn sowie Leopold Richter am Bariton durften mit sechs weiteren Ensembles beim abschließenden Preisträgerkonzert in der Vogtlandhalle spielen. In die bundesweite Runde darf die Gruppe nicht ziehen, da es dort keinen Wettbewerb in ihrer Altersklasse gibt.

Der Wettbewerb wird in Deutschland seit 1964 ausgetragen. Bei der Landesrunde in Greiz waren in diesem Jahr 161 Kinder und Jugendliche dabei, im vergangenen Jahr waren es etwa 144 Teilnehmende. Die jungen Musikerinnen und Musiker spielten laut dem Landesmusikrat 94 Wertungsspiele in elf Kategorien.

Das „Solistenensemble der Junior Brass Band Klangwelt“ ist Teil der Orchesterschule Klangwelt, die vom Blasmusikverein Carl Zeiss Jena getragen wird. In verschiedenen Nachwuchsformationen können dort Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren Blechblas- und Schlagwerkinstrumente lernen. Die Ensembles proben wöchentlich gemeinsam und treten in Jena und Umgebung auf.