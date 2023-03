Jenaer Musiker bricht zu weiterer Hilfstour in die Ukraine auf

Anatoli und Viola Michaelis starten in den Osterferien zu ihrer fünften Ukraine-Tour. Sie spielen eine musikalische Zirkusshow unter anderem in Lwiw und Kiew und bringen Spenden an die Orte, wo sie dringend gebraucht werden.

Jena. Zum fünften Mal fährt Anatoli Michaelis in die Ukraine, um zu helfen. Ein Gespräch über Kriegsmüdigkeit, Glaube, Angst und Motivation.

Zum fünften Mal seit Kriegsausbruch in der Ukraine macht sich der Musiker Anatoli Michaelis, der an der Jenaer Musik- und Kunstschule unterrichtet, auf den Weg in die Ukraine, um Spenden dahin zu bringen, wo sie am nötigsten gebraucht werden, aber vor allem auch, um mit seiner musikalischen Zirkusshow als Trompete spielender Clown den Kindern und Erwachsenen ein Lachen zu schenken. Er wird nicht müde, zu helfen – schließlich wurde er in Kiew geboren. Wir sprachen mit Anatoli und seiner Frau Viola Michalis, die ihn bereits mehrmals in die Ukraine begleitete und ihn als Pianistin bei seiner Zirkusshow unterstützt.

Viola Michaelis, Sie sprachen vor ihrer ersten Hilfstour in die Ukraine auch von Angst. Begleiten Sie ihren Mann auch diesmal wieder, und wie steht es um ihre Angst?

Viola: Ja, ich fahre diesmal wieder mit. Angst habe ich eigentlich kaum noch. Man gewöhnt sich auch an den Krieg. Schwerer ist es für die, die zurückbleiben. Unsere Tochter beispielsweise macht sich schon Sorgen. Wenn ich meinen Mann einmal nicht begleite, dann eher deshalb, weil auch ich mit meinen Kräften haushalten muss. Doch Anatoli powert immer. Er muss das machen.

Anatoli, woher nehmen Sie die Kraft?

Anatoli: Wissen Sie, ich habe das Glück, mich entscheiden zu können, ob ich Urlaub machen will oder in die Ukraine fahre und helfe. Ich lebe hier im Wohlstand, im Frieden. Doch die Menschen in der Ukraine können sich nicht entscheiden. Ich fühle einfach, dass es das Richtige ist, zu helfen – für mich ist es wichtig. Wenn meine Schwiegermutter sagt, es sei nötig, meine Freizeit auch dafür zu verwenden, etwas am Haus zu machen, dann denke ich an die zerstörten Gebäude in der Ukraine. Ich kann nicht anders. Mich motiviert es auch, dass dieser Präsident, Wolodymyr Selenskyj, seit zwei Jahren jeden Tag zur Welt spricht und dazu auffordert, die Ukraine zu unterstützen.

Sie fahren gemeinsam in den Osterferien Richtung Kiew. Was werden Sie dort tun?

Anatoli: Wir werden zunächst einmal unsere Zirkusshow zeigen – an verschiedenen Orten. Die erste Station ist Krakau, danach Lwiw, später Kiew. Aber wir werden auch Menschen wiedersehen, die wir auf unseren vorherigen Touren schon kennengelernt haben.

Viola: Da ist zum Beispiel der Leiter des Kinderheims Otchy Dim in Kiew, der ukrainische Arzt Roman Kornijko. Nachdem 157 Kinder nach Deutschland gebracht wurden, werden nun in dem Heim Familien aufgenommen, die Hilfe brauchen, weil sie ihr Zuhause verloren haben. Er bat uns, haltbare Lebensmittel mitzubringen, so werden wir unseren Kombi vollpacken mit unseren Instrumenten, Requisiten für die Show und jeder Menge Lebensmittel.

Finanzieren Sie alles selbst?

Anatoli: Nein, es gibt viele Freunde und Bekannte, die uns unterstützen. Erst jüngst kam der Großvater einer meiner Musikschüler und brachte Lampen in die Musik- und Kunstschule. Er habe gehört, dass es oft keinen Strom gebe und batteriebetriebene Lampen gebraucht würden. Doch natürlich nimmt die Spendenbereitschaft mit der Zeit ab. Das ist auch ganz verständlich, es ist eine gewisse Ermüdung eingetreten. Ich möchte auch nicht darum bitten. Dann schaffen wir es lieber aus eigener Kraft.

Es gibt Menschen in Deutschland, die solche Spenden- und Hilfsaktionen negativ kommentieren. Dann heißt es, in Deutschland gibt es auch Menschen, die Hilfe brauchen. Was sagen Sie zu solchen Kommentaren?

Viola: Selbstverständlich sollte man sich auch in Deutschland helfen und unterstützen und vor allem sollte man nicht das niedermachen, was andere tun.

Anatoli: Es ist ja auch immer die Frage, wo Unterstützung am meisten gebraucht wird. Was wir festgestellt haben ist, dass vor allem religiöse Menschen Verantwortung übernehmen. Viele Christen sind uns bei unseren Touren begegnet, die strukturelle Hilfe leisten, Netzwerke aufgebaut haben. Der Gedanke des Helfens scheint doch tief im Glauben verankert zu sein und die Gottesliebe scheint viel Kraft zu geben. Uns als nicht gläubige Menschen wurde das erst in den vergangenen zwei Jahren durch unsere Begegnungen so deutlich bewusst.

Manche Menschen helfen nicht, weil sie denken, es nütze nichts.

Anatoli: Es ist eben immer nur ein Tropfen, aber aus vielen Tropfen kann ein Bach werden und daraus ein Fluss und schließlich ein Ozean.

Viola: Vor allem verbreitetet man mit seiner Hilfe ein bestimmtes Denken, eine Art, sich zu verhalten. Wenn ich helfe, hinterlässt das etwas in der Welt, es geht in die Seele anderer Menschen ein und erzeugt positive Energie. Mitleid allein vermag das nicht.

Sie haben mal gesagt, man müsse das Leben genießen, Anatoli. Wie lässt sich das mit den Erlebnissen und den Kriegsgeschehnissen in der Ukraine vereinbaren?

Anatoli: Auch in der Ukraine versuchen ja die Menschen, ihr Leben weiterzuleben. Die Welten lassen sich verbinden. Am vergangenen Samstag habe ich beispielsweise meine Musikschüler in Greiz beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ begleitet und zeitgleich war ich online bei einer Juryauswertung des Wettbewerbs „Destination – Imagination“ beteiligt, an dem Kinder und Jugendliche aus der Ukraine teilgenommen haben.

Wer die Michaelis’ bei ihren Aktionen unterstützen möchte, kann sich unter anatoli.michaelis@freenet.de melden.