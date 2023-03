Jenaer Nachwuchs-Feuerwehrleute lernen viel über Teamarbeit

Jena. Beim Geländelauf der Jenaer Jugendfeuerwehren wurde vermittelt, wie man als Team am besten erfolgreich ist.

Beim Geländelauf der Jenaer Jugendfeuerwehren haben am Samstag circa 80 Nachwuchs-Einsatzkräfte gelernt, worauf es für eine erfolgreiche Teamarbeit ankommt.

Von der Feuer- und Rettungswache Süd aus ging es auf einer 5,6 Kilometer langen Runde von Göschwitz über Lobeda und Burgau zurück zum Ausgangspunkt. Unterwegs warteten insgesamt sechs Stationen, an denen verschiedene Geschicklichkeitsübungen gemeinsam bewältigt werden mussten. Betreut wurden die Stationen und die Strecke von etwa 40 Einsatzkräften und Eltern.

Von den neun teilnehmenden Teams sammelten die Nachwuchsabteilung des THW Apolda, die Jugendfeuerwehr Jena-Mitte und die Jugendfeuerwehr Winzerla die meisten Punkte. Sie dürfen sich nun über Preise von der Kartbahn Jena, des Kletterzentrums Rocks und der Imaginata freuen.

Wartelisten und Nachwuchssorgen

Wie die Stadtjugendwarte Robin Altmann-Krause und Yvonne Beck sagten, werde der Geländelauf auch immer als Eigenwerbung genutzt. Schließlich würden die Nachwuchs-Einsatzkräfte, die oftmals in Uniform unterwegs waren, sowie die Feuerwehrfahrzeuge an den Stationen auffallen. „Während manche Jugendfeuerwehren Wartelisten haben, gibt es bei anderen Nachwuchssorgen“, so Altmann-Krause.

Bereits Kinder unter zehn Jahren könnten bei den „Löschdrachen“ aktiv werden.