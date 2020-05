Patrick Penndorf, Student im 2. Semester des Masterstudienganges Molecular Medicine in Jena, wird im September zum Austauschjahr in Montreal aufbrechen.

Jenaer Nachwuchsschmiede für die biomedizinische Forschung

Das englischsprachige Studienangebot „molekulare Medizin“ gibt es seit mittlerweile zehn Jahren an der Uni Jena. Es wurde konzipiert als weiterführendes Masterprogramm, das an das Bachelor-Studium der Biochemie und Molekularbiologie anschließt und auf eine Forschungstätigkeit in der Biomedizin vorbereitet.

Gleich im ersten Immatrikulationsjahr 2009 erhielt das Studiengangsteam 72 Bewerbungen für die etwa 30 Studienplätze. „Inzwischen können wir jährlich aus durchschnittlich 500 Bewerbungen auswählen. Mehr als ein Viertel der Studierenden, die ein Master-Studium bei uns aufnehmen, kommt aus dem Ausland“, sagt Reinhard Bauer vom Prüfungsausschuss des Studiengangs.

In englischsprachigen Lehrveranstaltungen vermittelt das viersemestrige Studium umfangreiche medizinisch-theoretische Grundkenntnisse und bietet darauf aufbauend ein breites Spektrum an Spezialfächern mit der Möglichkeit, hochmoderne molekularbiologische Methoden für die medizinische Grundlagenforschung und angewandte Forschung kennenzulernen. „Dieses Konzept eines anspruchsvollen forschungsorientierten Curriculums geht gleich in doppelter Hinsicht auf“, sagt Carsten Hoffmann. Das Programm sei gut studierbar, „98 Prozent unserer Studierenden schließen es erfolgreich ab“, so der Leiter des Master-Studienganges. Ein Drittel der Absolventen sei in Jena geblieben, um eine Promotion anzuschließen.

Eine weitere Besonderheit: Als Begabungsförderung können Studierende der Medizin sowie Ärztinnen und Ärzte den Masterabschluss in einem speziell gestalteten einjährigen Zusatzstudium erwerben. Ihnen eröffnen sich damit neue Karrierewege in der klinischen Forschung. Eine Kooperation mit der Universität Montreal in Kanada macht den Studiengang nun noch attraktiver. Sie ermöglicht den Austausch mit dem dortigen Masterkurs Molecular and Cellular Medicine. Die Teilnehmer, die sich um eines von sieben weltweit ausgeschriebenen Stipendien bewerben müssen, können so sowohl den deutschen als auch den kanadischen Masterabschluss erwerben.

Wegen der Corona-Krise wurde in diesem Jahr nur ein ausländischer Student zugelassen: Patrick Penndorf, Student im 2. Semester des Masterstudienganges Molecular Medicine in Jena, bestand das besonders strenge Auswahlverfahren und wird im September zum Austauschjahr in Kanada aufbrechen. Bewerbungen für ein Studium im Masterprogramm M.Sc. Molecular Medicine ab Wintersemester 2020 sind noch bis zum 31. Mai möglich.

