Jenaer Nahverkehr erfindet „Linie 42“, Verwaltung tritt auf Bremse

Der Jenaer Nahverkehr weiß, was Fahrgäste im Wohngebiet „Himmelreich“ wünschen: Ein verlässlicher Takt mit Anschluss an die Straßenbahn sowie einem Halt am Kaufland und beim Carl-Zeiss-Gymnasium und mindestens jede Stunde ein Bus. Genau das steht im Fahrplan-Entwurf, den der Jenaer Nahverkehr für die neue „Linie 42“ gestrickt hat.

Das Konzept liegt dem Stadtentwicklungsausschuss am Donnerstag vor. Stimmt der Stadtrat nächste Woche zu, könnte nach den Winterferien die neue „Linie 42“ starten. Allerdings tritt die Verwaltung gehörig auf die Bremse, genauer gesagt die Kostenbremse.

Der Stadtrat hatte die Verbesserungen des Nahverkehrs im Himmelreich im September dringend gemacht. Die inzwischen jahrzehntelangen Verzögerungen beim Bau einer Straßenbahn waren der Auslöser. Fünf Vorschläge sollten bis zum Jahresende geprüft werden. Die Linie 42 ist aus Sicht des Jenaer Nahverkehres in der Gesamtschau die beste Lösung. Der Bus soll fahren, bis die Straßenbahn kommt.

Verärgerung über die Stadtpolitik

Der Fahrplanvorschlag des Nahverkehres für die „Linie 42“. Die Zusatzfahrten außerhalb des Stundentaktes übernimmt der JES. Foto: Jenaer Nahverkehr

Die Verwaltung ist skeptisch und sagt, der Aufwand sei gemessen am Nutzen zu groß. Die von Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) verfasste Beschlussvorlage schlägt deshalb vor, werktags im Himmelreich gar nichts zu ändern. Die „Linie 42“ soll allenfalls an den Wochenenden und in den Ferien fahren. An den Wochenende fährt derzeit gar kein Bus durchs Himmelreich.

Ansonsten sollen – wie bisher – einzelne Busse des Überlandverkehrs durchs Wohngebiet rollen. Durch den Neubau einer provisorischen stadtauswärtigen Talstation in Höhe der Einmündung der südlichen Carl-Orff-Straße sollen weitere Regionalbusse halten, ohne dass sie das Wohngebiet in einer Schleifenfahrt durchfahren müssten.

Im Spätsommer hatte es eine Online-Bürgerpetition mit 676 Unterstützern für eine bessere Nahverkehrsanbindung in dem Stadtteil gegeben .

Ulf Weißleder, der Initiator der Aktion, begrüßt den Vorschlag des Jenaer Nahverkehres, denn dieser bringe für die Bürger „eine teilweise akzeptable Lösung“. Über die Reaktion der Verwaltung ist er enttäuscht. An der unakzeptablen Nahverkehrsanbindung des Himmelreiches, speziell an den Haltestellen Mozartweg und Anton-Bruckner-Weg, würde sich, wenn der Stadtrat dem Bürgermeister folgt, gar nichts ändern. Und dies nach so vielen Versprechen der Politik.

Budget wäre schnell ausgeschöpft

Wie teuer wird die „Linie 42“? Der Jenaer Nahverkehr nennt einen jährlichen zusätzlichen Zuschussbedarf von knapp 400.000 Euro für eine Buslinie, die ab 5 Uhr fährt und nach 20 Uhr und am Wochenende durch ein Anrufsammeltaxi ersetzt wird.

Bürgermeister Christian Gerlitz sagt, dass der Stadtrat 2019 mit der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes einen Kosten-Deckel beschlossen hat. Für Angebotsverbesserungen im ÖPNV dürfen demnach nicht mehr als drei Prozent des aktuellen städtischen ÖPNV-Zuschussbetrag ausgegeben werden. Das wären 183.000 Euro aus 6,1 Millionen Euro aktuell.

Mit den drei Prozent aus 2020 und den nächsten drei Prozent für 2021 wäre das Budget für 2021 bereits komplett ausgeschöpft. Jena könnte sich im nächsten Jahr somit keine anderen ÖPNV-Verbesserungen leisten.

Strittig ist allerdings, ob es sich überhaupt um eine Netzerweiterung handelt. Bereits mit dem Nahverkehrsplan 2014 hatte der Jenaer Stadtrat beschlossen, jährlich 82.000 Euro zusätzlich für mehr ÖPNV ins Himmelreich bereitzustellen. Damals war allerdings von Straßenbahnen die Rede.

