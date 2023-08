Jenaer Nahverkehr nimmt 16 neue Automaten in Betrieb

Jena. Digitale Fahrplanauskunft jetzt in Jena möglich: Direkteste Verbindung zum Ziel wird angezeigt

Wo sind eigentlich die Ticketautomaten am Holzmarkt hin? Wochenlang konnten Kunden des Nahverkehrs am Automaten keine Fahrscheine kaufen. Das ändert sich jetzt mit der Einführung einer neuen Generation von Fahrscheinautomaten.

Bezahlt werden kann mit Münzen und bargeldlos. Foto: Rieke Holst

Die Ticketautomaten aus den Neunzigerjahren sind an zentralen Haltestellen der Stadt durch moderne Anlagen ersetzt worden. „Insgesamt werden 16 neue Anlagen installiert“, sagt Markus Würtz, Vertriebsleiter des Jenaer Nahverkehrs. Zwei neue Automaten stehen bereits an den Haltestellen am Holzmarkt, weitere in der Emil-Wölk-Straße in Lobeda-West und am Burgaupark. Bis Ende August sollen alle Anlagen in Betrieb genommen sein.

Unverändert bleibt, dass an den neuen Automaten weiterhin das gesamte Fahrkartensortiment, ausgenommen von Abonnements, zu erwerben ist. Hier können Tickets für den gesamten Verbundbereich Mittelthüringen gelöst werden. Dies ist nach wie vor mit Bargeld, Kredit- und Debitkarten möglich. Auch kontaktloses Bezahlen mit dem Smartphone wird unterstützt. Nur das Zahlen mit Geldscheinen ist ausgeschlossen. „Da haben wir in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Diebstählen gemacht“, sagt Würtz am Mittwoch bei einem Termin vor Ort.

Direkter, einfacher, digitaler

Neu sei die digitale Fahrplanauskunft. Die Automaten zeigten die direkteste Verbindung zum Ziel und bieten Verspätungsanzeigen in Echtzeit. Ein neu eingeführter Barcode auf den ausgegebenen Fahrscheinen erleichtert zum einen die Ticketkontrolle, zum anderen beschleunigt er den Ticketnachkauf. Wer beispielsweise ein Vortagesticket erneut lösen möchte, kann den Code am Automaten scannen und kann mit einem Klick dieselbe Verbindung nachkaufen

Zudem wird eine neue Lesefunktion an den Geräten installiert. Mit ihr ist es möglich, Abokarten am Automaten auslesen zu lassen und diese dort zu aktualisierten. Fortan wird hierfür kein Gang mehr zu einer der Geschäftsstellen des Jenaer Nahverkehrs nötig sein. „Das hat zwei Gründe. Zum einen vereinfacht das unsere Logistik, und zum anderen ist es nachhaltiger, wenn wir für jede aktualisierte Abokarte nicht jedes Mal ein Plastikkärtchen rausgeben müssen“, sagt Markus Würtz.

Tickets in Papierform

Die Ausgabe von Tickets in Papierform wird weiterhin möglich sein. „Gerade im Hinblick auf die ältere Generation haben wir uns gegen eine vollständige Digitalisierung entschieden“, sagt Anja Tautenhahn, Pressesprecherin des Jenaer Nahverkehrs. Mit Blick auf die Zukunft sollen auch die Automaten in den Bussen und Bahnen erneuert werden.

Ab Sonntag, 20. August, kann der Nahverkehr im Stadtgebiet auch wieder ohne Schienenersatzverkehr genutzt werden. Für den Oktober sind weitere Bauarbeiten im Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen Altenburger Straße und Zwätzen geplant. Während der Bauzeit bis Ende des Jahres wird auf der Strecke ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.