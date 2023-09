Jenaer Patentamt feiert sein Jubiläum mit Ausstellung in der Goethe-Galerie

Jena. Vom Conceptauto bis zu Plagiatsfällen: Bis 23. September läuft die Schau. Was beim neuen Mercedes an Schutzrechten fällig ist

Das gleiche Aussehen sei eine Verlockung; es bedeute aber nicht unbedingt gleiche Qualität. Jenas Patentamts-Dienststellenleiter Markus Ortlieb stellte das am Montag fest bei Eröffnung der Goethe-Galerie-Schau „25 Jahre Dienststelle Jena des Deutschen Patent- und Markenamtes“. Beispielhaft hielt Ortlieb dazu eine am Modellbein aufgezogene Kniebandage der Thüringer Firma Bauerfeind in die Luft – und Christine Lacroix von der Aktion Plagarius e.V. ergänzte das Bild mit dem sehr ähnlich ausschauenden Plagiat. Die Aktion Plagarius ist einer der Partner für die Ausstelllung zum 25-jährigen Bestehen der Jenaer Dienststelle des Deutschen Patent- und Markenamtes in der Goethe-Galerie. Sie ist bis zum 23. September zu sehen.

Endlich auch Patentprüfung

Die Schau gibt mit 40 Plakaten und Postern wie auch mit über 70 Ausstellungsstücken einen Überblick, was mit Patenten, Marken und Designs im Laufe der Zeit passierte – „so wie mit uns auch viel passiert ist“, sagte Ortlieb in puncto Jenaer Dienstelle. Sein Jenaer Team sei zum Beispiel froh, „dass wir jetzt Patentprüfungen – aus meiner Sicht: endlich – machen dürfen“.

Über die Ära der Teleskopgabel

40 Kolleginnen und Kollegen hätten sich an der Gestaltung der Ausstellung beteiligt. Zum Angebot gehören ein Quiz mit Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes oder etwa eine „Marken-Rallye“ für Kinder bis 14. Zu den Blickfängen zählt der Concept-Geländewagen EQG von Mercedes, der so im Original noch nicht öffentlich zu sehen war und nun im Zusammenhang mit einem Überblick zu angemeldeten Schutzrechten bestaunt werden kann. Und noch ein kfz-technischer Höhepunkt: Nebeneinandergestellt sind in der Goethe-Galerie Originale der BMW-Motorräder R 17 von 1935 und das aktuelle ähnliche Modell R 18. Sie haben eine wichtige technische Gemeinsamkeit: die erstmal 1935 serienmäßig eingebaute Teleskopgabel.

Negativ-Pokal mit goldener Nase

Christine Lacroix berichtete, dass der Verein Aktion Plagarius seit 1977 einen „Negativpreis“ für den besonders dreisten Ideenklau vergebe. Der Pokal hat die Form eines schwarzen Plastik-Zwerges mit langer goldener Nase. „Das geht wirklich in alle Bereiche rein“, sagte sie. „Und es wird dabei immer wieder deutlich, dass nicht nur chinesische Firmen abkupfern.“ Besonders dramatisch sei, so betonte Markus Ortlieb, dass der Ideenklau bis zu sicherheitsrelevanten Technikteilen reiche. – Die nicht unbedingt den Qualitätsanforderungen entsprechen.