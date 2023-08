Jenaer Patentprüfer legen sich in die Riemen

Jena. In ihrem 25. Jahr ist Jena-Dienststelle des Deutschen Patent- und Markenamtes auf Kurs Ausbau. Wo die Stadt Jena im Patentanmelde-Ranking steht.

Ein schönes Symbol für die dringlich stärkere Präsenz des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) in der allgemeinen Wahrnehmung: Für den 9. September sei es in diesem Jahr gelungen, ein Boot der DPMA-Dienststelle Jena im Starterfeld des Drachenboot-Firmencup-Rennens auf dem Schleichersee unterzubringen. „20 Leute im Boot, ein Steuermann, ein Trommler“, berichtete die Bootsfrau und promovierte Physikerin Kerstin Leonhardt, die seit einem Jahr als Patentprüferin in der DPMA-Dienststelle arbeitet. In See stechen die Amtsleute unterm Namen „Die Pat-Enten“.

Der Bootsrenn-Termin fügt sich fast taggenau ein in die Feier des 25-jährigen Bestehens der Jenaer Dienststelle, die in der Goethe-Galerie Sitz hat. DPMA-Vizepräsident Bernd Maile aus der Amtszentrale München und Markus Ortlieb als Dienststellenleiter konnten am Dienstag vermelden, dass die Jenaer in ihrem amtlichen Tun die Schlagzahl noch erhöhen werden. So soll das Team Jena in den nächsten Jahren von jetzt 280 auf insgesamt 350 Beschäftigte wachsen. Neben dem Bereich der Patentprüfung sind in Jena die Designabteilung des DPMA, ein wesentlicher Teil der Markenprüfung und die gesamte Markenverwaltung angesiedelt. Zudem befinden sich am Jenaer Standort Teile der Verwaltungs- und IT-Bereiche sowie die Einzugsstelle für Gebühren. An seinem Hauptsitz München sowie an den Dienststellen Berlin und Jena beschäftig das Amt insgesamt 2800 Menschen.

50 weitere Prüfer

Jenaer Patentanmeldungern auf 100.000 Einwohner in drei Jahren. Foto: DPMA

„Die Stadt Jena und das Deutsche Patent- und Markenamt – aus unserer Sicht ist das ein perfektes Match“, sagte Bernd Maile. Nicht von ungefähr habe das DPMA 2021 in Jena begonnen, zusätzlich die drei Abteilungen der Patentprüfung für Maschinenbau, Elektrotechnik und Physik mit aktuell 40 Beschäftigten aufzubauen. Dieser Bereich solle bis 2024 um 50 Patentprüferinnen und -prüfer erweitert werden. 37 weitere Abteilungen in München mitgerechnet, sind beim DPMA derzeit 1000 Menschen mit der Patentprüfung befasst. Jena liege mit seiner Patentdichte weit über dem Deutschland-Durchschnitt: Von 2020 bis 2022 waren das insgesamt 682 Patentanmeldungen, gerechnet auf 100.000 Einwohner. In Deutschland standen durchschnittlich 155 Anmeldungen in diesem Zeitraum zu Buche.

Jena Spitze bei Anmeldungen

Der Anteil aus Jena bei den Patentanmeldungen in Thüringen Foto: DPMA

Mehr als die Hälfte der Thüringer Patentanmeldungen kämen aus Jena, hieß es am Dienstag: 52,6 Prozent. Platz 1 unter den Top-10-Anmeldern belegt die Carl Zeiss Meditec AG vor der Carl Zeiss Microscopy GmbH. Unter den ersten Zehn finden sich weitere Jenaer Adressen wie die Carl Zeiss GmbH, die siOptica, die Analytik Jena GmbH, die Friedrich-Schiller-Universität.

Jena und DPMA im „perfekten Match“ – Markus Ortlieb konnte da viel Wasser auf die Mühle geben: „Ich war immer positiv beeindruckt, wie die Vernetzung vor Ort klappt.“ Das reiche etwa von der seit 2001 gepflegten Vortragsreihe der Uni zum gewerblichen Schutzrecht bis zum jährlichen Marken- oder Designrechtstag; von der Kooperation mit Patentanwälten bis zu Existenzgründerseminaren; von der Langen Nacht der Wissenschaft bis zur Beteiligung in Jurys, die Innovations-Preise oder -Fördermittel zu vergeben haben. Und überhaupt sei die Dienststelle ein Haus der offenen Türen: „Es kann jeder kommen und sich Basis-Informationen holen zu geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.“

Dienstleister für Anmelder

Die promovierte Physikerin Kerstin Leonhardt ist seit einem Jahr Mitarbeiterin der Dienstelle Jena des Patent- und Markenamtes. Foto: Thomas Stridde

Der Ausbau der Patentprüfungsabteilungen: Natürlich ist das DPMA jetzt händeringend auf Suche nach Ingenieuren und Naturwissenschaftlern, um noch besser „Dienstleister für die innovative Wirtschaft“ sein zu können, wie es Bernd Maile ausdrückte. Kerstin Leonhardt hat im August 2022 den Weg eingeschlagen, der mit drei Jahren Mentoring und folgender Verbeamtung auf Lebenszeit beginnt. Die 42-Jährige war zuvor an der Uni mit der Entwicklung optischer Systeme befasst, hat jetzt Patente zur Laser-Materialbearbeitung im Blick. „Ich habe die Erfahrung gemacht: Irgendwer ist immer greifbar. Es ist keiner genervt, wenn ich Fragen habe.“ Und: „Ich kann eigenverantwortlich arbeiten, kann planen, was ich mache. Das gibt ein gutes Gefühl, wenn man abends nach Hause geht.“ Grundlegend erfordere die Prüfarbeit Recherchen zum Stand der Technik und Antworten auf die Fragen: Ist es neu? Ist es erfinderisch? Ist es gewerblich anwendbar? Ihr helfe es ungemein, vorher „auf der Gegenseite gesessen zu haben“. Umso besser verstehe sie sich als Dienstleister für die Anmelder. „Wir sind keine Patentverhinderungsanstalt.“

Vom 11. bis zum 23. September zeigt das DPMA in der Goethe-Galerie eine Ausstellung zur Entwicklung der Jenaer Dienststelle und stellt anhand praktischer Beispiele die Schutzrechte vor – Patente, Marken und Designs. Am 21. September, 13 Uhr, lädt das DPMA zum Festakt in das Volkshaus ein.