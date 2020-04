Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Philatelisten erinnern an Eduard Rosenthal

Die Jenaer Philatelisten erinnern mit einem Sonderstempel an den Rechtswissenschaftler und Vater der Landesverfassung, Eduard Rosenthal. So ist im Stempelbild das Porträt Rosenthals nach Vorlage eines der wenigen Bilder, die es von ihm gibt, dargestellt. Die Ernennung zum Ehrenbürger fällt auf den gleichen Tag, wie auch die Gründung des Landes Thüringen. Deshalb wird es einen Sonderumschlag geben, der dieses denkwürdige Ereignis dokumentiert.

Der Sonderbeleg sollte eigentlich am Mittwoch am Rande einer musikalischen Lesung „100. Jahrestag der Ehrenbürgerschaft der Stadt Jena an Eduard Rosenthal“ in der Villa Rosenthal präsentiert werden. Diese Veranstaltung wurde auf Grund der Corona-Pandemie abgesagt. Der Beleg kann aber über den Vorstand der Jenaer Philatelisten oder über die Vereinsseite bezogen werden.

Ehrenbürgerschaft am 1. Mai 1920 verliehen

Mit der Weimarer Verfassung des Jahres 1919 hatte die Monarchie in Deutschland abgedankt. So schlossen sich vor 100 Jahren, am 1. Mai 1920, sieben thüringische Staaten zusammen und gründeten das Land Thüringen. Es waren die ehemaligen Herzogtümer Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Gotha, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, die Fürstentümer Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen sowie der Volksstaat Reuß. Teilnehmer der Gründungskonferenz war auch der Landtagsabgeordnete des Staates Sachsen-Weimar-Eisenach Eduard Rosenthal. Der Rechtswissenschaftler wurde von der Gemeinschaft der Thüringer Staaten beauftragt, einen Verfassungsentwurf zu erarbeiten. Dieser Entwurf wurde später mit kleinen Änderungen als Thüringer Landesverfassung endgültig angenommen. Eduard Rosenthal, geboren am 6. August 1853 in Würzburg, war für die Stadt Jena und deren Universität eine verdienstvolle Persönlichkeit. Nicht nur als Professor der Rechtswissenschaften und Rektor der Universität Jena war er sehr stark in das gesellschaftliche Leben der Stadt eingebunden. Er beriet Ernst Abbe bei der Erarbeitung des Zeiss-Statutes, stand Jahrzehnte der Einrichtung der Lesehalle und des Kunstvereines Jenas vor. Als Dank und Anerkennung für seine Verdienste und sein soziales Engagement wurde ihm am 1. Mai 1920 die Ehrenbürgerschaft der Stadt Jena verliehen.

Für die Sammlerfreunde, die ihre Belege bedarfsgerecht verschicken wollen, gibt es die Möglichkeit, diese am Sonntag, 3. Mai, im Vereinskeller, Knebelstraße 15, zwischen 14 und 16 Uhr unter Beachtung der Hygienevorgaben (Mundschutz, Abstandsregelung) abzugeben. Bestellungen sind auch über die Internetseite des Vereins möglich: https://jenaerphilatelisten.de/