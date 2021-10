Jenaer Philatelisten treffen sich in Stadtroda

Stadtroda/Jena. Börse der Jenaer Sammler im Schützenhaus

Die Jenaer Philatelisten weichen in diesem Jahr mit ihrer traditionellen Herbstbörse ins Schützenhaus „Zur Luisenlust“ nach Stadtroda aus. Am Samstag, 16. Oktober, werden Briefmarken, Ansichtskarten und Münzen von Händlern wie auch von Sammlern zum Kauf angeboten. Besucher können tauschen und Erfahrungen mit Gleichgesinnten austauschen. Der Eingang befindet sich an der Hofseite. Der Vorstand des Vereins weist darauf hin, dass vor Ort die Hygienevorschriften bezüglich Corona- Pandemie einzuhalten sind. Ein Nachweis nach 3G- Regel sollte bei allen Besuchern verfügbar sein.

Samstag, 16. Oktober, 9-14 Uhr, August-Bebel-Str.1, Stadtroda