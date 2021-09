Jenaer Philharmonie: Gestaltungsreichtum und Virtuosität

Jena. Vielfältige Posaunenkunst beim ersten Konzert der neuen Spielzeit in Jena

Mit dem 1. Kammerkonzert der neuen Spielzeit wusste die Jenaer Philharmonie Zeichen zu setzen, was gegenwärtig klanglich und virtuos im Blick auf das Instrument Posaune Standard ist: Martin Zuckschwerdt (Alt- und Tenorposaune) und Douglas Murdoch (Bassposaune).

Dmitri Schostakowitsch komponierte auf Anregung der Pianistin Tatjana Nikolajewa analog zu Bachs „Wohltemperiertem Klavier“ 24 Präludien und Fugen für Piano solo. Douglas Yeo hat daraus drei Stücke arrangiert für Tenor- und Bassposaune, erste Kostproben gegenwärtiger Spieltechniken. Erst recht bei der Improvisation Nr. 1 für Posaune solo von José Enrique Crespo, Soloposaunist in Buenos Aires, die ganze Vielfalt der Spieltechniken.

Als die Meisterpianistin Saori Tomidokoro bei „New Orleans“ von Eugen Bozza (Dirigent an der Pariser Opéra Comique) den Solisten auf der Bassposaune begleitete, wurde es jazzig im typischen Formenkanon. Ebenso vorwärts drängenden Drive gab es bei „Arrow of Time“ für Posaune und Klavier von Richard Peaslee aus New York. Mit „Ich bin der Welt abhanden gekommen“ aus den „Fünf Liedern nach Texten von Friedrich Rückert von Gustav Mahler, arrangiert für Bassposaune und Klavier, spürte man einen Hauch des Komponisten Tonsprache besonders bei jener Zeile „ich leb allein in meinem Himmel“.

Zum abschließenden Höhepunkt gedieh die „Märchenerzählung“ für Klarinette, Viola und Klavier, op. 132 von Robert Schumann, arrangiert für Altposaune, Bassposaune und Klavier. 1853 von Brahms und dem Geiger Joachim inspiriert, zählt es zu den letzten Werken Schumanns überhaupt vor seiner Krankheit. In den vier Sätzen spiegelt es die Vielfalt musikalischen Reichtums, menschlicher Aktivitäten und Gefühle. Posaunisten und Pianistin ergänzten sich perfekt im Miteinander gestalterischer Perfektion.

Das Publikum dankte mit langem Beifall für das ungewöhnliche Programm.

