Jenaer Philharmonie mit Natur, Müll und Beethoven

Das kommende Wochenende hat es in sich, jedenfalls musikalisch gesehen. Los geht es am Samstag, 7. März, um 11 Uhr mit einer Aktion zur Säuberung der Leutra. Was das mit Musik zu tun hat? Ganz einfach: Aus den beim Reinemachen des Bachs geborgenen Müll – wie alten Fahrrädern, Flaschen und anderen weggeworfenen Dingen-- soll ein Haufen vorm Volkshaus aufgeschichtet werden, aus dem sich dann am Sonntag bedient werden kann, wenn im Volkshaus ab 11.45 Uhr zum Basteln von Musikinstrumenten aus Müll eingeladen wird.

Dieses Basteln unter fachmännischer Anleitung ist nämlich ein Bestandteil des „Klangs von Jena“ am Sonntag, 8. März, im Volkshaus. Bereits ab 11 Uhr gibt es ein Müll-Konzert unter Leitung von Generalmusikdirektor Simon Gaudenz, bei dem fünf Schlagwerker zeigen, wie man Müll-Instrumenten tolle Klänge entlocken kann. Komponist Jan Järvlepp hat dafür die passende Musik geschrieben. Wer mitmachen will beim Müllsuchen in und an der Leutra, kann sich am Samstag ab 11 Uhr vorm Volkshaus einfinden. Das Mitbringen von Gummistiefeln und Handschuhen wird empfohlen.

Pastorale und Klavierkonzert

Die Müllthematik spannt den Bogen zur Natur und zu Beethoven, der ja ein sehr naturverbundener Mensch gewesen sein soll und sich durch die Natur oft inspirieren ließ. Als beredtes Beispiel dafür gilt seine 6. Sinfonie „Pastorale“, in der der Komponist so manche Naturerscheinung lebendig werden lässt. Dieses Werk wird ab 17 Uhr zum Sonntagskonzert im Volkshaussaal aufgeführt, zusammen mit dem 5. Klavierkonzert von Beethoven, bei dem die „Artist in Residence“, Lise de la Salle, am Flügel sitzt. Auch hier wird Chefdirigent Gaudenz den Taktstock schwingen.

Vorher wird ab 14 Uhr ein Schulprojekt „Naturklänge – Klänge der Natur“ vorgestellt, und ab 15.30 Uhr gibt es eine Podiumsdiskussion über nachhaltige Musikkultur. Und wer nach dem Beethoven-Konzert noch eine musikalische Abrundung braucht, der kann ins Marktkino gehen, wo der US-Spielfilm „Captain Fantastic“ läuft, der zeigt, wie schwer es ist, ein nur der Natur verbundenes Leben zu führen.

200 Musiker entlang der Zugstrecke Jena-Großschwabhausen

Bliebe noch eine ganz wichtige Sache nachzutragen: Ab 11.30 Uhr stellen am Sonntag die Professoren der Bauhaus-Universität Weimar, Jörn Hintzer und Jakob Hüfner, einen kurzen Film vor, der am Tag zuvor bei ihrem Projekt „Moving Landscapes – Zugkonzerte“ entstehen soll. Dabei verteilen sich bis zu 200 Musiker und Sänger über eine Strecke von etwa 2,5 Kilometern entlang der Zugstrecke zwischen Jena und Großschwabhausen, die alle gemeinsam Beethovens Ode an die Freude spielen und singen. Mit dabei sind der Knabenchor der Philharmonie, der Philharmonische Chor, das Ensemble „Chorissimo“ und die Brassband „Blechklang“. Sie alle sind mit 3000 Meter Kabel verbunden, die an einem Mischpult zusammenlaufen. Dort hält Dirigent Martijn Dendievel aus Belgien die musikalischen Fäden zusammen.

Jeder, der zwischen 13.08 und 15.38 Uhr von Jena nach Weimar oder auch umgekehrt Zug fährt, kann dieses Konzert live per Radio verfolgen – Frequenz 93,7. Kleine Radioempfänger kann man auch am Westbahnhof und am Weimarer Bahnhof ausleihen.

Tickets gibt es in der Tourist-Info: Kombi-Ticket für alles am Sonntag, Tages-Ticket für alles ohne 17-Uhr-Konzert oder Ticket nur für das 17-Uhr-Konzert, Tickets ermöglichen eine Ermäßigung im Marktkino