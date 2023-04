Jenaer Philharmonie: weiter Suche nach Probenzentrum

Jena. Bis Sommer soll Ergebnis einer Tiefenuntersuchung dem Jenaer Stadtrat vorliegen

Noch vor den Sommerferien sollen die Ergebnisse einer Studie zum künftigen Probenzentrum der Philharmonie den Fachausschüssen des Stadtrats vorliegen. Das hat Jenakultur-Chef Carsten Müller auf Anfrage bestätigt. Erforderlich ist die Suche, seit klar ist: Der Probenraum kann nicht wie einst geplant in dem neuen Zwischenbau zwischen Volkshaus und Deutschem Optischen Museum unterkommen. Müller: „Der Zwischenbau ist durch.“ Sechs Objekte seien in Betracht gezogen worden; zu den Erwägungen gehöre auch ein „lupenreiner Neubau“. Das Orchester sei allzeit einbezogen. Beauftragt sei ein Beratungsunternehmen, „um das so in der Tiefe zu betrachten, dass die Aus-dem-Bauch-Ansätze aufhören“, sagte Müller. Zum Beispiel sei eine Akustik angestrebt, die sich am Hauptraum des Volkshauses orientiert.