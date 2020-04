Jena. Eine Initiative für neues Kinovergnügen formiert sich in Jena.

Kultur trotz Corona-Krise: Jenaer planen Autokino

Auch in der Region Jena könnte es bald ein Autokino geben. Konkrete Planungen führt der Jenaer Cornelius Golembiewski mit Freunden. „Kultur trotz Krise“ preist bereits eine eigene Website an, doch es fehlt bislang der geeignete Ort. (Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.)

„Wir wollen Kooperationen mit dem Saale-Holzland-Kreis eingehen, weil es in Jena keine freien Flächen ohne Bäume gibt“, sagt Golembiewski. Mit einer Agrargenossenschaft südlich von Jena sei man im Gespräch, über weitere Anregungen würden sich die Initiatoren freuen. Ideal wäre eine asphaltierte Fläche, auf der mindestens 200 Autos Platz finden.

Projekt soll nicht kommerzieller Natur sein

Das Projekt soll nicht kommerzieller Natur sein, sondern vielmehr Türöffner für eine „Autokultur“. „Der Traum ist, dass die Filme helfen, um andere kulturelle Abende zu gestalten“, sagt Golembiewski, der sein Medizinstudium beendet hat und als Vorsitzender der Jungen Union in Jena bekannt ist. So könnten die Einnahmen genutzt werden, um auf der Bühne Poetry-Slam-Abende oder Zwei-Mann-Theaterstücke aufzuführen, der Ton wird wie bei den Filmen über das Radio übertragen. „Je mehr Filme man zeigt, umso leichter lässt sich das Projekt finanzieren“, sagt er. Denkbar seien somit auch Kinderfilme am Nachmittag.

Wenn eine Fläche gefunden ist, müssten UKW- und Filmlizenzen erworben werden, letzteres sei aus Kostengründen im Verbund mit anderen Veranstaltern in Thüringen denkbar. Eine Firma habe zudem zugesichert, eine LED-Leinwand bereitzustellen.

Wer eine Fläche anbieten kann, meldet sich unter filmab@autokino-jena.de