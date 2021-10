Der „Grünoasenpreis 2021“ (ehemals „Grünfassadenpreis“) wurde gestern in Jena-Ost an Familie Lätsch übergeben.

Familie Lätsch wertet in Jena-Ost das Stadtbild auf

Der „Grünoasenpreis 2021“ (ehemals „Grünfassadenpreis“) wurde gestern in Jena-Ost übergeben. Der Jury-Gratulation an Familie Lätsch in der Kirchbergstraße, die mit ihrem rundum begrünten Gebäude auch das Stadtbild aufwertet, schlossen sich Bürgermeister, Sponsoren und Ortsteilbürgermeisterin an.