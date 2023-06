Jenaer Psycho-Chor ist zweitbester Chor Deutschlands

Jena. Chor wurde in Hannover ausgezeichnet. Was er sich nun von Stadt und Universität wünscht.

Der Psycho-Chor der Uni Jena ist zweitbester Chor Deutschlands. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, hat der Chor am Deutschen Chorwettbewerb in Hannover teilgenommen und dort in der Kategorie „Pop/Jazz“ mit 24,0 von 25 Punkten und dem höchsten Bewertungsprädikat „hervorragend“ hinter dem Münchner Chor „Ostbahngroove“ (24,2 Punkte) den zweiten Platz belegt.

„24 Punkte sind ein sensationelles Ergebnis“, wird Chorleiter Maximilian Lörzer zitiert. Das Ergebnis sei zugleich das zweitbeste Ergebnis des gesamten Wettbewerbes über alle Kategorien hinweg gewesen. Sogar die Chöre aus den Musikhochschulen und Ensembles mit zugelassenen Profi-Sängern, mussten sich hinter dem Jenaer Chor einordnen.

In den nächsten Jahren gelte es, dieses Niveau zu halten. Der Chor baue dabei auch auf die finanzielle Ausstattung, die dafür nötig sei und von JenaKultur und der Stadt Jena und der Universität erhofft werde. Statt jährlichen Zuschüssen seien feste Personalstellen gewünscht.

Die nächsten Auftritte des Chores sind am Sonntag, 2. Juli, (Kinderkonzert) sowie am Samstag,8. Juli , (Semesterabschlusskonzert) im Volksbad Jena . red

Tickets gibt es unter www.psycho-chor.de und in der Touristinformation .