Jenaer Radfahrkurse für Frauen hängen in der Luft

Jena. ADFC Jena-Saaletal auf der Suche nach neuem Quartier. Warum die angestammte Fläche nicht mehr genutzt werden kann

Gerade florierten die Fahrradkurse des ADFC Jena-Saaletal wieder, da kommt ein neuer Rückschlag: das Übungsgelände in Lobeda-West steht wegen Bauarbeiten nicht mehr zur Verfügung. Was nun?

„Wir benötigen einen sicheren Übungsplatz und außerdem ein Lager für die Fahrräder in unmittelbarer Nähe“, erläutert Barbara Albrethsen-Keck, Vorsitzende des ADFC Jena-Saaletal. „Das macht die Suche nach einem neuen Ort so schwierig und bislang erfolglos“.

Nach zweijähriger Coronapause gab es im vergangenen Jahr eine sehr hohe Nachfrage nach den Kursen. „Wir haben für diese Saison schon 20 Anfängerinnen und fünf Fortgeschrittene auf der Warteliste, die ich nur vertrösten kann“, berichtet Barbara Albrethsen-Keck.

Etliche Schulhöfe wurden in den Wintermonaten begutachtet und die Umgebung nach Lagerräumen oder Garagen abgesucht, aber Garagen neben geeigneten Schulhöfen waren nicht darunter.

Die Anforderungen an den Übungsort für die Anfängerinnen sind nicht gering: ein freier Platz ohne Hindernisse, der Samstagnachmittag verfügbar ist, Erreichbarkeit mit Bus oder Bahn, kein Publikumsverkehr und am besten auch noch Radwege in der Nähe für die ersten Ausfahrten. Das alles plus ein Lager für 15 Fahrräder. „In Lobeda-West hatten wir in den vergangenen acht Jahren zwei ideale Übungsplätze, die jetzt beide wegfallen. Wir hoffen sehr, dass unser öffentlicher Aufruf eine Örtlichkeit zu Tage fördert, die uns bislang entgangen ist, denn es wäre sehr schade, die begehrten Fahrradkurse einstellen zu müssen“, resümiert Albrethsen-Keck.

Wer Vorschläge machen kann, wende sich bitte an info@adfc-jena.de oder 0170-6535 203.