Jenaer Rätselnuss: Die Wolle dem Wasser so nah

Jena. Erkenne deine Stadt (30 und Schluss): Unser Sommerrätsel-Parcours in diesem Jahr mit Augenmerk auf das Jenaer Wasser

Unser traditionelles Sommerrätselspiel „Erkenne Deine Stadt“ soll 2023 umklammert sein vom Thema „Jena und sein Wasser“. Jeder weiß, wie wichtig, wie knapp Wasser ist und wie vielfältig sich darüber diskutieren lässt. Wir geben der Leserschaft Foto-Rätsel auf.

In der Wasserstadt Jena hat diese Zeitung vor einigen Wochen in einem Text die Erklärung dafür geliefert, was das heutige Fotomotiv denn mit Wasser zu tun haben könnte. Wo ist diese Strickarbeit zu finden?

Wer den Sommer-Rätselparcours komplett anhand der Zeitungsausgaben bewältigt, dem winken bei vielen richtigen Einzel-Antworten und ein wenig Losglück schöne Preise. Die Firma Zeiss hat wie schon in den Vorjahren wieder ein hochwertiges Fernglas aus eigener Fertigung als Hauptpreis gestiftet. Das Unternehmen Schott Jena stellt als einen weiteren Preis einen Reisegutschein im Wert von 500 Euro zur Verfügung.

Die „Noll“ -Wirtsleute Michaela Jahn-Neubert und Andreas Jahn steuern einen Gutschein im Wert von 50 Euro zur Beköstigung zweier Personen in der „Noll“ bei. Die Stadtverwaltung betätigt sich als Preis-Stifterin mit einem kostbaren Exemplar des „Lexikons zur Stadtgeschichte“. Schön für den Sommer: zwei Sonnenliegestühle. Bereitgestellt werden sie wie in der vorjährigen „Erkenne“-Saison von den Stadtwerken Jena.

Und ein prima Sonderpreis, der ebenfalls gut zum Motto „Erkenne deine Stadt“ passt: „Bücherstuben“-Inhaber Gunther Philler und sein Sohn Kristian Philler bringen ein Exemplar des Buches „Jena in Wort und Bild“ auf den Tisch der Stifter-Gaben. Die Firma „Boock Gartenkultur – Gärtnerei Boock“ spendet als Stifter einen 20-Euro-Gutschein. Und noch zum Thema Wasser: Einen Kasten mit sechs Liter-Flaschen von besonderem Mineralwasser bringt das Jenaer Reformhaus Tonndorf als Preis ins Rätselspiel ein. Der Hersteller wirbt damit, dass es sich – mineralisch betrachtet – um „das leichteste Mineralwasser Europas“ dreht.

Nach der letzten Rätsel-Folge können unsere Leser ihre Lösungen aufgelistet einsenden per Brief oder Postkarte (Lokalredaktion Jena, Holzmarkt 8, 07743, Jena). Zum Abschluss werden wir einen Coupon abdrucken, auf dem die Leserschaft mit Rücksicht auf die Datenschutzgrundverordnung ihr Einverständnis zum Umgang mit den persönlichen Daten.