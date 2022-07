Jenaer Rätselnuss: Ein Blitzableiter als Geschenk an den Hausherrn

Jena. Erkenne deine Stadt (7): Sommerrätsel-Parcours erinnert an einen vom Gewitter befeuerten Freundschaftsdienst in Jena

Unser Sommerrätselspiel „Erkenne Deine Stadt“ soll 2022 wegen der Energiekrise die Sinne schärfen für alles, was in Jena mit Gas, Strom, Wasser zu tun hat. Wir geben der Leserschaft regelmäßig ein Foto-Rätsel auf. – Das heutige Energie-Motiv ist hochspannungsvoll angesichts des Blitzableiters auf dem Dache. Die Installierung hatte einst ein Freund und Geschäftspartner des damaligen Bewohners veranlasst. Den Anstoß gaben ein Unwetter und damit einhergehend die Sorge um das Wohl des Hausherrn, der ein berühmtes Synonym für „Blitz“ getextet hat. Wie heißt das Haus?

Wer den Rätselparcours komplett bewältigt, dem winken bei vielen richtigen Einzel-Antworten und mit etwas Losglück schöne Preise.

Die Firma Zeiss stiftet ein hochwertiges Fernglas aus eigener Fertigung. Schott Jena steuert einen Gutschein bei für einen Tages-Trip nach Mainz samt An- und Abreise mit dem Zug, Übernachtung im Intercity-Hotel in Mainz und Führung durch die Schott-Konzernzentrale. Zwei Sonnenliegestühle widmen die Stadtwerke als Preis für unser Spiel. Die „Noll“-Wirtsleute Michaela Jahn-Neubert und Andreas Jahn geben einen Gutschein im Wert von 50 Euro zur Beköstigung zweier Personen in der „Noll“ dazu.

Als Preis-Stifterin betätigt sich die Stadt mit einem Exemplar des „Lexikons zur Stadtgeschichte“.

Sonderpreis: „Bücherstuben“-Inhaber Gunther Philler und sein Sohn Kristian Philler bringen das Buch „Jena in Wort und Bild“ heraus. Es ist die „Neuinterpretation“ eines 1896 ersterschienen Bilderbuchs mit Sprüchen über Jena, in denen sich Zeitgenossen übten.

Nach dem letzten Rätsel können die Lösungen aufgelistet eingesandt werden (an die Lokalredaktion Jena, Holzmarkt 8, 07743 Jena). Zum Abschluss des Sommerrätsels drucken wir einen Coupon, auf dem die Leserschaft gemäß Datenschutzgrundverordnung ihr Einverständnis zum Umgang mit persönlichen Angaben zusichert.