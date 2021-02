Jenaer Rathaus meldet 17 neue Corona-Fälle

Jena. Die Fälle traten im familiären Kontext, als Folge einer Ansteckung in einer Kureinrichtung außerhalb Thüringens auf.

Dem Fachdienst Gesundheit wurden am Dienstag bis 24 Uhr 17 neue Corona-Infektionen gemeldet. Nach Angaben des Rathauses konnten sieben Personen als genesen eingestuft werden.

„Die Fälle traten im familiären Kontext, als Folge einer Ansteckung in einer Kureinrichtung außerhalb Thüringens auf“, sagte Rathaussprecher Kristian Philler. Damit sind in Jena 186 aktive Corona-Infektionen bekannt. Bei 61,9 liegt jetzt die Sieben-Tage-Inzidenz. 57 Menschen starben seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona.