Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Reisebüro sagt: „Thomas-Cook-Pleite traf uns härter“

Die Reisebüros leer, die Deutschen lieber zu Hause oder: Ostsee statt Mittelmeer – so könnte man sich in Coronavirus-Zeiten die Lage vorstellen, wenn man an das Verreisen denkt. Die Realität sieht anders aus. Es habe zuletzt zwar deutlich weniger Nachfragen nach Reisen gegeben, doch die Reiselust der Deutschen verschwinde nicht so einfach, sagt Kristina Sieber vom Hapag-Lloyd-Reisebüro am Teichgraben 5. Es würden weiterhin große Rundreisen geplant – besonders für den Herbst; und es würden auch noch Reisen in Kürze beginnen. Auf die Buchung von Last-Minute-Reisen werde jedoch lieber verzichtet, fügt Kristina Sieber hinzu. Dieses Segment betrachtet die Inhaberin des Reisebüros SonnenklarTV in der Grietgasse 10, Rita Unger, eher optimistisch.

„Wir reisen trotzdem!“, so lautet ihr Motto. „Da hat uns die Thomas-Cook-Pleite härter getroffen“, sagt sie. Und sollte es zu Einschränkungen bezüglich der Einreisen in andere Länder kommen, weiß sich Unger mit einem Plan B zu helfen: Obendrein plant sie eine Gruppenreise mit über 20 Teilnehmern in das südwestafrikanische Namibia.

Kevin Schrön vom Reiseland-Reisebüro in der Oberlauengasse bestätigt den Rückgang der Buchungen, doch auch er weiß sich und seiner Kundschaft zu helfen. Demnach würden sich Reiselustige andere Reiseziele suchen statt Asien und vermehrt individuell verreisen. Kreuzfahrten würden lieber gemieden, da das Infektionsrisiko dort als größer eingeschätzt werde, sagt Schrön. Anne Rosenhan vom ADAC Reisebüro am Leutragraben 2 schätzt ein, dass Kunden sich bei Verunsicherung lieber noch mal an das Fachpersonal wenden und über Vorsichtsmaßnahmen belehren lassen, statt gleich zu stornieren. Dennoch seien Reisen storniert worden, seit sich die Lage in Deutschland verschärft hat. Anne Rosenhan erläuterte, dass einige Reisegesellschaften es ihren Kunden ermöglichen, geplante Reisen kostenlos zu stornieren. Sie selbst werde ihre Reise nicht stornieren und freue sich schon sehr darauf.

Es bleibe nur noch abzuwarten und auf das Beste zu hoffen. Diese Meinung vertrat Cornelia E. Kreinberger aus dem Reisebüro Grenzenlos in der Johanisstraße 23. Man merke zwar die Auswirkungen des Coronavirus auf die Reisegesellschaften, jedoch seien nur die besonders gefährdeten Regionen keine Reiseoptionen für ihre Kunden.