Jenaer Rettungshubschrauber seit 25 Jahren im Einsatz

Jena. Der Hubschrauber „Christoph 70“ ist seit 25 Jahren mit Ärzten auf Rettungsmission. Wofür er gebraucht wird:

Um 7 Uhr morgens beginnt der Dienst für die Luftrettung in Jena-Schöngleina. Zweieinhalb Stunden später geht der erste Notruf ein. Zum Einsatz gerufen, wird das Team um Jens Reichel, Notarzt am Universitätsklinikum Jena (UKJ), ADAC-Pilot Mario Klose und Alex Meixner, Notfallsanitäter beim Deutschen Roten Kreuz Jena. Ihr Transportmittel: Der Rettungshubschrauber „Christoph 70“.

Seit 25 Jahren leisten die ADAC-Piloten gemeinsam mit Notärzten und Notfallsanitätern schnelle Hilfe, starteten insgesamt zu mehr als 30.000 Einsätzen. Allein 2022 wurden sie 1190 Mal angefordert. Die Einsätze der Luftrettung reichen von Geburten bis hin zu psychiatrischen Notfällen.

„Viele denken, dass wir vor allem bei den schweren Unfällen zum Einsatz kommen. Das ist aber nicht so. Wir ergänzen mittlerweile den bodengebundenen Rettungsdienst“, sagt Reichel. Die Gründe, weshalb der Helikopter kommt, sind einfach. Ist das Aufkommen an Notfällen hoch, können die Kollegen am Boden nicht alle Einsätze abdecken und brauchen daher Unterstützung. Das ist auch der Fall, wenn der Rettungswagen nicht schnellstmöglich vor Ort sein kann. „Wir haben mit dem Hubschrauber eine vierfach höhere Reisegeschwindigkeit, sind mit etwa 220 km/h unterwegs. Das hat den Vorteil, dass wir einfach eher beim Patienten sein können“, sagt Reichel. Angefordert wird der fliegende Notarzt aber auch dann, wenn an Orten Hilfe benötigt wird, die mit dem Rettungswagen nicht zu erreichen sind.

Die Abwechslung ist es, die Reichel an seinem Job gefällt. Und der 63-Jährige weiß noch einen Vorzug mit der Luftrettung im Dienst zu sein: „Thüringen ist von oben einfach schön anzusehen.“