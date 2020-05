So klar ist das Wasser des Südbades: Sportdezernent Benjamin Koppe hat es gerade aus dem Schleichersee geschöpft. Ärztin Sabine Trommer (l.) vom Jenaer Gesundheitsamt und Bäderchefin Susan Zetzmann berichteten am Mittwoch gemeinsam mit Koppe über den Start in die Badesaison 2020.

Jena. Und das Ostbad startet voraussichtlich am 15. Juni in die Freibad-Saison. Aufgrund der Corona-Pandemie gelten in diesem Jahr besondere Regeln.

Jenaer Schleichersee öffnet am Pfingstmontag

Die Jenaer Freibäder starten im Juni in die neue Saison. Los geht es am 1. Juni mit der Eröffnung des Südbades am Schleichersee. Voraussichtlich am 15. Juni zieht das Ostbad nach. Wegen der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr einige Besonderheiten.

Die wichtigste Neuerung ist, dass Gäste ihre Tages-Eintrittskarten online im Shop der Bädergesellschaft kaufen sollen. Die Tickets sind am jeweiligen Tag zu haben. So soll vermieden werden, dass zu viele Menschen gleichzeitig ins Bad kommen. Es gibt darüber hinaus an der Freibad-Kasse ein limitiertes Kontingent Tageskarten und Dauerkarten.

Die Duschräume bleiben geschlossen. Geöffnet sind aber die Duschen unter freiem Himmel und die Toiletten. Bäderchefin Susan Zetzmann appellierte an die Gäste, die Abstandsregeln einzuhalten. Markierungen auf der Wiese oder gar im Wasser soll es nicht geben.

Die Öffnungszeiten sind zunächst von 10 bis 19 Uhr. Im Ostbad ist nach seiner Öffnung Mitte Juni auch an ein Frühschwimmen dienstags uns donnerstags von 7 bis 9 Uhr geplant.