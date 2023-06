Jenaer „Schrankenlos-Festival“ mit Inklusionslabel ausgezeichnet

Jena. Kassablanca und Schranken Los-Kulturfestival in Jena wird mit Inklusionslabel ausgezeichnet. Diese Veranstaltungen sind beim Festival geplant:

Nach dem Paradiescafe erhalten nun auch das Kassablanca und das „Schranken Los!“-Festival als inklusive Veranstaltungsorte das Label „Inklusion rockt! Konzertort“. Dieses Label wird bundesweit durch den Berliner Verein „Handiclapped“ verliehen, der sich für mehr Konzertmöglichkeiten inklusiver Künstler und Künstlerinnen einsetzt.

Das Kassablanca erhält das Label, da es in Kooperation mit dem Jenaer Verein AndersGleich nun bereits die zweite inklusive Disco in seinen Hallen präsentiert. „Pinc Submarine“ heißt das neue inklusive Veranstaltungsformat im Kassablanca. Die nächste „Pinc Submarine“-Party ist für Freitag, 9. Juni, 19 Uhr geplant. Damit ist die Veranstaltung gleichzeitig ein Auftakt zum Jenaer „Schranken Los-Kulturfestival für jedermensch“. Auch das Festival hat das „Inklusion rockt“-Label erhalten – als Veranstaltungsformat, nicht als fester Veranstaltungsort.

Das Schrankenlos-Festival wird am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juni veranstaltet und stellt die Frage danach, wie Schranken überwunden werden können, die Menschen den Zugang zu Kultur versperren? An dem Festival-Wochenende gibt es auf dem Theatervorplatz, im Innenhof und in der Villa der Schillerstraße 5, in Schillers Garten sowie auf der Probebühne im Theaterhaus Jena ein vielfältiges Kulturprogramm.

Geplant sind Konzerte, öffentliche Gespräche, Workshops, Theater, Lesungen und vieles mehr. Viele Veranstaltungen werden in Gebärdensprache übersetzt. Alle Informationen sind leicht verständlich. Vor Ort gibt es Helferinnen und Helfer, die Menschen unterstützen können. Zwischen den Auftritten gibt es genug Pausen, um zu essen, zu trinken und sich auszuruhen.

In den Tagen vor dem Festival gibt es weitere Veranstaltungen in Jena, die das gleiche Ziel haben wie das Schranken Los!-Festival. So laden die Jenaer Grünen bereits am Freitagnachmittag, 9. Juni, 17 Uhr unter dem Titel „Unterwegs für mehr Inklusion“ einen Spaziergang ein, der Barrieren im Alltag aufdecken soll – Treffpunkt Spittelplatz.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen am 10. und 11. Juni auf dem Festival-Gelände ist kostenfrei. Das komplette Programm findet sich unter: www.schrankenlos-jena.de/de/programm/