Jenaer Schüler: „Mein erster selbstprogrammierter Roboter“

Jena. Winterferien standen beim Schülerforschungszentrum (SFZ) Jena ganz im Zeichen von Lego. Wann die Ergebnisse präsentiert werden

Nicht nur die AG „Lego-Robotik“ an der Dualingo Schule, sondern auch die diesjährigen Winterferien standen beim Schülerforschungszentrum (SFZ) Jena ganz im Zeichen von Lego. Das gesamte letzte Schuljahr wurde an Robotern geschraubt und getüftelt, verzwickte Probleme gelöst und sich kreativ entfaltet. In der letzten Woche legten sich noch einmal zehn Mädchen und Jungen im Alter von 7 bis 10 Jahren in der Ernst-Abbe-Bücherei ins Zeug. Mithilfe des Einstiegsprogramms Explore lernten die Kinder in kleinen Teams spielend leicht Programmieren. Die entstandenen motorisierten Modelle können am Mittwoch, 22. Februar, in der Ernst-Abbe-Bücherei Jena bestaunt werden. Der Eintritt ist kostenlos.

Neben den stadtoffenen Formaten bieten Witelo und das SFZ an vielen Jenaer Schulen wöchentliche Arbeitsgemeinschaften an, um Kindern und Jugendlichen spannende MINT-Themen zu vermitteln.

2012 wurde das Projekt Witelo gegründet als Netzwerkinitiative der Jenaer Einrichtungen, die sich im Bereich der naturwissenschaftlichen und technischen Bildung engagieren. Die Konzeption des Kooperationsverbundes wurde auf Initiative des Carl-Zeiss-Förderfonds gemeinsam mit der Stadt Jena und der Imaginata entwickelt. 2016 erfolgte die Gründung des Witelo-Vereins sowie des Projekts „Schülerforschungszentrum Jena“. Dessen Finanzierung erfolgt über die Stiftung für Forschung, Innovation und Technologie Thüringen (STIFT), das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport und die Stadt Jena.

Ausstellung: Mittwoch, 22. Februar, 16 Uhr, Ernst-Abbe-Bücherei Jena; weitere Informationen und Anmeldung zu den Kursen auf www.witelo.de