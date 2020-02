Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Schüler sammelten Brillen für Kamerun

Die drei Jugendlichen Friedemann Schneider, Antoine Arp und Karl Scharschmidt haben 215 Brillen für bedürftige Menschen in Kamerun gesammelt. Für ihr Fach „Globales Lernen“ mussten die Schüler des christlichen Gymnasiums Jena ein Nachhaltigkeitsprojekt ausarbeiten. „Zunächst wussten wir nicht so ganz, was wir machen sollen“, sagt Schneider. Schließlich inspirierte die Optikerin Sabine Schröder, bei der Schneiders Mutter Kundin ist, sie dazu, Brillen zu sammeln und nach Afrika zu schicken.

Schröder unterstützt das Eye Care Center in der kamerunischen Gemeinde Bambui. Der deutsche Verein Seniorenhilfe Kamerun betreibt das Ärztezentrum. Dort ist auch ihr Jenaer Optikerkollege Michael Arzt aktiv. Optikerin bearbeitet gespendete Brillen Ihr Projekt teilten die Schüler in zwei Phasen ein: In der ersten verteilten Schneider, Arp und Scharschmidt Flyer in ihren Wohngegenden. „Damit wollten wir die Leute darauf aufmerksam machen, dass ihre alten Brillen den Menschen in Bambui sehr helfen könnten“, sagt Arp. Die meisten Anwohner seien von ihrem Projekt begeistert gewesen, fügt der 14-Jährige hinzu. Eine Woche später zogen sie erneut von Tür zu Tür, um die Brillen einzusammeln. „Manche, die nicht zu Hause waren, haben uns sogar Pakete bereitgestellt. Das hat uns wirklich gefreut“, sagt Friedemann Schneider. Bevor die Spenden nach Kamerun geschickt werden, muss Optikerin Schröder sie noch verarbeiten. Hierzu repariert sie die Fassungen und misst, wie stark die Gläser sind. „Es können nämlich nur die Brillen verschickt werden, die häufig vorkommende Stärken haben“, sagt Schröder. Gemeinsam mit rund 600 anderen Brillen werden sie dann zum Eye Care Center geschickt. Bis sie dort landen, wird es aber eine Weile dauern. Denn zum kamerunischen Augenheilzentrum führe nicht einmal eine befestigte Straße, sagt die Optikerin. Rund zweimal im Jahr kommen Spenden aus Jena dort an. Seit 2018 unterstützt Schröder das Projekt in Kamerun. Ihre bisher größte Spende war ihre ehemalige Optikerwerkstatt.