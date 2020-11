Jenaer Schüler trainieren den Algorithmus mit 14.000 Bildern

Dass es am Ende nicht für das Siegertreppchen reichte, ist nicht schlimm: Für die Schüler Franz Großmann und Marian Smesny (beide 16) ist es ein Erfolg, im Finale zu sein. Am Samstag wurde der Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz 2020 (BWKI) entschieden. Die Angergymnasiasten haben ein Programm entwickelt, das erkennt, ob Menschen einen Mund- und Nasenschutz tragen oder nicht.

Dass Corona den Ablauf des Wettbewerbs durcheinander gebracht hat, nimmt nicht wunder: Statt in Tübingen zu feiern, verlegte die Universität das Finale kurzerhand auf Youtube. Dort wurden live die Beiträge vorgestellt, dort warben Jurymitglieder wie der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar oder die Astrophysikerin und Astronautin Suzanna Randall dafür, sich mit dem Thema Künstliche Intelligenz auseinanderzusetzen.

„Kim“ verpasst Maskenverweigerern einen roten Rahmen

Kim heißt das Programm, das Franz und Marian entwickelt haben. Die Abkürzung steht für „Künstliche Intelligenz für Maskenerkennung“. Dazu haben die beiden Schüler ihren Algorithmus mit 14.000 Bildern trainiert und ein Interface entwickelt, das Gesichter auf Kameras in Echtzeit erkennt: Wer sich an die Hygieneregeln hält, wird mit einem grünen Kasten umrahmt; Verstöße gegen die bestehende Maskenpflicht werden mit einem roten Rahmen angezeigt.

„In dem Programm steckt ungefähr eine Arbeitszeit von zwei Monaten. Ich zumindest musste mich erst einlesen, da ich wenig Ahnung hatte von KI und neuronalen Netzen“, sagt Marian. Beide haben seit der neunten Klasse Informatikunterricht und sagen, dass die Grenzen zwischen Schule und Hobby fließend seien.

Ein Lehrer habe ihnen den Wettbewerb vorgestellt. Und weil Jena mit der Maskenpflicht im April bundesweit vorpreschte, war die Idee für Kim geboren. „Und das ist auch eine Antwort an jene Menschen, die sich weigern, Masken zu tragen“, sagt Franz, „es ist einfach wichtig, die Ausbreitung des Virus’ zu stoppen.“

Wo könnte Kim eingesetzt werden? Den Schülern fallen viele Anwendungsmöglichkeiten ein: Zum Beispiel an Bahnhöfen, in großen Krankenhäusern oder in Supermärkten.

Prototyp für einen intelligenten Blindenstock

Zu den Siegern des Wettbewerbs gehören unter anderem Teams, die Systeme entwickelt haben, die Blattkrankheiten an Weinreben bestimmen. Auch ein Prototyp für einen intelligenten Blindenstock wurde ausgezeichnet. Der BWKI motiviert Schülerinnen und Schüler mit den Werkzeugen der künstlichen Intelligenz ihre eigenen Ideen für eine bessere Welt von morgen umzusetzen.

Der Bundeswettbewerb wurde im Jahr 2018 am KI-Forschungsstandort Tübingen durch das Kompetenzzentrum für Maschinelles Lernen ins Leben gerufen und ermöglicht Jugendlichen ihr Können aktiven im KI-Forschungsumfeld unter Beweis zu stellen. Hauptförderer ist die Carl-Zeiss-Stiftung.

Wer es ausprobieren möchte: Kim ist auf dem Portal Github zu finden und kann kostenlos heruntergeladen werden.