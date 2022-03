Jenaer Schüler wollen Putin auf den Mond schießen

Wieder Schülerstreik in Jena: Am Freitag richtete er sich gegen den Krieg in der Ukraine.

Jena. 150 Schüler beim Jenaer Friedensstreik. Bilder und Berichte aus der Ukraine gehen den Schülern nahe.

Etwa 150 Jenaer Schüler waren am Freitagmittag nicht in der Schule. Sie schlossen sich eine Jugend-Friedensdemonstration an. „Schießt den Putin auf den Mond, das ist Aufwand, der sich lohnt“, war eine der Parolen, die beim gemeinsamen Gang durch die Innenstadt gerufen wurden. Zum „Schülerstreik“ hatte eine Gruppe junger Menschen aus Jena eingeladen. „Wir wollen zeigen, dass auch wir uns darum kümmern, was in der Ukraine passiert“, hieß es in dem Aufruf.

Redner forderten, dass jetzt alles getan werden muss, um die Situation zu entschärfen und so schnell wie möglich Frieden in der Ukraine zu schaffen. Dazu gehörten scharfe Sanktionen gegen Putins Regime, aber auch praktische Solidarität mit der Ukraine, wie die Aufnahme aller Menschen, die jetzt fliehen müssen. Als ukrainischer Student sagte Valerii Shkuropat bewegende Worte zu den Schülern. Vieles in der Ukraine scheine wie eine Netflix-Serie, aber es sei leider bittere Realität.

Unterstützung bekamen die Initiatoren von „Fridays for Future“. Friedrich Hirschmann von der Jenaer Gruppe sagte, dass Deutschland unabhängig werden müsse von fossilen Energien. Entsetzt zeigte er sich darüber, dass Deutschland von heute auf morgen 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr ausgeben will.