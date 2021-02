Wegen starkem Schneefall fällt am Montag der Unterricht auch in Jenaer Schulen aus.

Jenaer Schulen am Montag geschlossen

Auch in Jena bleiben am Montag, 8. Februar, die Schulen geschlossen. Der Präsenzunterricht und die Notbetreuung sind wegen der aktuellen Wetterwarnung vor starkem Schneefall ausgesetzt. Das hat das Thüringer Bildungsministerium am Sonntagnachmittag mitgeteilt. Vereinzelt ankommende Kinder sollen aber durch eine Notbesetzung aufgenommen werden, bis Eltern sie wieder abholen.

Da die Entscheidung für die Kindertagesstätten den Kommunen obliegt, teilt die Stadt Jena mit, dass die Notbetreuung regulär am Montag geöffnet ist. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Information hätten nicht alle Kitaleitungen rechtzeitig informiert werden können.