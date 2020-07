Jena. Das in Jena ansässige Thüringer Männergewaltschutzprojekt „A4“ fordert, diese Opfergruppe stärker in den Blick zu nehmen.

Jenaer Schutzprojekt A4: Häusliche Gewalt trifft auch Männer

Auch Männer werden Opfer häuslicher Gewalt. Das macht die jüngst veröffentlichte Thüringer Polizeistatistik deutlich. Das in Jena ansässige Thüringer Männergewaltschutzprojekt „A4“ fordert deshalb, diese Opfergruppe stärker in den Blick zu nehmen. Zudem gebe es im Freistaat bislang keine Schutzwohnungen für Männer, wie dies die Bundesfachstelle Männergewaltschutz empfiehlt.

„Gewalt gegen Männer ist immer noch ein Tabu-Thema. Während die Thematik bei Frauen inzwischen gut beleuchtet wird, gehört die häusliche Gewalt gegen Männer eher zu den Problemen, die unter dem gesellschaftlichen Radar laufen“, sagt David Reum, er ist Berater bei A4. Dabei übersteige der Anteil männlicher Opfer laut Polizeistatistik in der Altersgruppe 60plus in einigen Regionen Thüringens sogar den der Frauen.

Reum sagt: „Studien belegen, dass ältere Menschen zwar insgesamt weniger von Gewalt betroffen sind. Sie zeigen aber auch, dass sich im Alter ein relativ größerer Anteil von Gewalt in Partnerschaft oder Familie abspielt.“ So waren im Bereich der Polizeiinspektion Erfurt 2019 in 15 von 27 gemeldeten Ü60-Fällen die Opfer männlich. In Jena war dies nicht der Fall; hier waren von den 17 gemeldeten Fällen vier weiblich.

In der Altersgruppe 18 bis 59 Jahre sind thüringenweit drei Viertel der Opfer Frauen.