Jenaer Sicherheitsdezernent soll „entschiedener und schneller“ auf Kleber reagieren

Erst am Montag, 12. Juni, hatten sich mehrere Klimakleber in der Knebelstraße festgeklebt

Jena. FDP-Stadtrat fordert von Dezernent Koppe mehr Zugriff bei Klima-Demo.

Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe (CDU) soll künftig „entschiedener und schneller“ einschreiten gegen Klima-Kleber-Propteste der Gruppe „Letzte Generation“ als am Montag in der Knebelstraße. Das fordert FDP-Stadtrat und Fraktionsgeschäftsführer Stefan Beyer in einer Stellungnahme. „Es kann nicht sein, dass eine kleine Gruppe versucht, der überwiegenden Mehrheit ihren Willen aufzuzwingen. Dies untergräbt die demokratischen Prozesse unserer Gesellschaft“, sagt Beyer. Die Ordnungsbehörde hatte den Aktivisten wegen des Grundrechts auf Versammlung die Nutzung einer Straßenhälfte eingeräumt und eine Frist bis 14 Uhr auferlegt.

Beyer verweist auf eine kürzlich durchgeführte Umfrage der Funke-Mediengruppe, wonach 90 Prozent der Befragten die Aktionen der Gruppe „Die letzte Generation“ ablehnen. Der Stadtrat von Jena habe kürzlich einen Klimaaktionsplan beschlossen, der eine ausgewogene Herangehensweise an das Thema Klimaschutz vorsehe, die ökonomische, soziale und ökologische Aspekte berücksichtige, argumentiert Beyer. „Die letzte Generation“ stelle jedoch einseitig ökologische Ziele in den Vordergrund und ignoriere soziale Auswirkungen und wirtschaftliche Zwänge.