Jenaer Sommermusik an der Kirche

Jena. Konzertreihe startet auf Jenaer Johannisfriedhof

Das „Duo Sefer-Jahn“ gibt am morgigen Freitag, 2. Juli, 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr), den Auftakt für die Reihe „Sommer-Garten-Konzerte“ auf dem historischen Johannisfriedhof in der Nähe der Friedenskirche. Der Eintritt ist frei; Spenden werden erbeten. Besucher können Campingstühle oder eine Decke mitbringen. Bis September ist jetzt an jedem Freitag ein Konzert zu erleben; Veranstalter ist die Kulturkirche Löbstedt.

In diesem Monat sind noch zu hören die „Jazz Friends“ (9. Juli), Judith Antkowiak (16. Juli), Antje Taubert und „Weltempfänger“ (23. Juli) sowie „Doc Taylor and the Red-Haired Girl“ (30. Juli).