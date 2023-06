Jenaer Sozialunternehmen unterstützt Langzeitarbeitslose in Kahla

Kahla. Die ÜAG gGmbH aus Jena bietet in Kahla zwei Projekte an, die langzeitarbeitslosen Menschen helfen sollen.

Langzeitarbeitslose aus Kahla und Umgebung bei der Rückkehr ins Arbeitsleben unterstützen – das ist das Ziel von zwei Projekten der ÜAG gGmbH aus Jena, die sich jetzt mit einem Tag der offenen Tür an ihrem Standort in der Kahlaer Bachstraße 40 vorgestellt haben.

„MIT: Motivation – Integration – Teilhabe“ und „TIZIAN SHK – Familie, Arbeit und Kind miteinander vereinbaren“ heißen die beiden Projekte, die sich an Menschen richten, die seit mehr als zwölf Monaten keine Arbeit mehr haben. Beim Projekt „TIZIAN“ werden Langzeitarbeitslose unterstützt, die gleichzeitig in Elternverantwortung sind.

Lange Wege vermeiden

„Wir bieten Einzel- und Gruppenberatungen an, begleiten zu Terminen oder versuchen, mit lokalen Unternehmen in Kontakt zu kommen, um Einblicke in den dortigen Arbeitsalltag zu bekommen“, sagt Sylvia Kettwich von „TIZIAN“. Michael Strosche von „MIT“ ergänzt, dass die Menschen, die in den Projekten begleitet werden, vielfältige Problemlagen zu bewältigen haben. „Viele kommen aus einer einsamen Wohnung und finden hier jemanden, der zuhört und mit dem man sich austauschen kann. Wir wollen die Menschen stabilisieren.“

Die beiden Projekte der ÜAG Jena in Kahla haben ihren Sitz in der Bachstraße 40 Foto: Marcus Voigt

Sylvia Kettwich wies darauf hin, dass der Anlaufpunkt für Langzeitarbeitlose in Kahla auch deshalb wichtig ist, weil der Weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln beispielsweise zum Jobcenter oder Jugendamt nach Eisenberg schnell zum Tagesprojekt werden kann. Jetzt könnten Mitarbeitende beider Einrichtungen in die Kahlaer Bachstraße kommen.

Derzeit insgesamt 30 Teilnehmende

Hauptamtsleiter Sebastian Liebetrau und der Erste Beigeordnete der Stadt, Michael Gauer (SPD), zeigten sich zufrieden, dass die ÜAG das Gebäude übernommen hatte, nachdem sich die Caritas zurückzog. „Das ist ein wundervolles Projekt, für das der Bedarf da ist“, sagte Gauer. Sebastian Liebetrau ergänzte, dass man beispielsweise beim Streichen der Bänke im Freibad schon erfolgreich mit der ÜAG zusammengearbeitet hatte und nun weitere Projekte ins Auge fasst.

Wie ÜAG-Geschäftsführer Georg Hädicke sagte, gibt es in den beiden Projekten „MIT“ und „TIZIAN“ derzeit jeweils 15 Teilnehmende, die wiederum von je zwei Mitarbeitenden betreut werden. Mit beiden Projekten sei man bereits im Sommer des vergangenen Jahres gestartet. Nun sei es an der Zeit gewesen, sich öffentlich in Kahla vorzustellen.