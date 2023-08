Jenaer Spedition wird Mieter des großen Logistikzentrums bei Stadtroda

So soll die Logistikimmobilie in Bollberg aussehen, wenn sie fertig ist.

Stadtroda. Das Unternehmen Garbe Industrial Real Estate setzt in Bollberg bei Stadtroda auf Nachhaltigkeit und will sich zertifizieren lassen

Ein halbes Jahr vor der geplanten Fertigstellung hat das Unternehmen Garbe Industrial Real Estate das im Bau befindliche Logistikzentrum in Bollberg bereits vermietet. Beziehen wird die Immobilie mit einer Gesamtfläche von 35.500 Quadratmetern die Jenaer Spedition Kontinent.

„Der schnelle Vermietungserfolg bestätigt uns in unserer Entscheidung, in Thüringen an der A4 perspektivisch in den Neubau zu investieren. Er zeigt, dass wir mit unserer Einschätzung der Standortperspektiven genau richtig lagen“, sagt Adrian Zellner, Mitglied der Geschäftsleitung von Garbe Industrial Real Estate.

Das Investitionsvolumen belaufe sich auf rund 46 Millionen Euro. Das Logistikzentrum entsteht auf einem 65.000 Quadratmeter großen Grundstück im Gewerbepark von Bollberg, einem Ortsteil von Stadtroda. Die Hallenfläche beträgt 31.000 Quadratmeter. Hinzu kommen 2000 Quadratmeter für Büros und Sozialräume sowie 2500 Quadratmeter auf einem Zwischengeschoss. Zur Be- und Entladung von Lkw soll der Neubau mit 30 Überladebrücken und drei ebenerdigen Toren ausgestattet werden.

Es soll nachhaltig gebaut werden

„Die verkehrsgünstige Lage, die Nähe zum Stammsitz der Kontinent Spedition in Jena und die Qualität der Immobilie haben bei der Vermietung eine entscheidende Rolle gespielt“, erläutert Adrian Zellner. Bollberg sei neben Schmölln, Hörselberg-Hainich, Gera und Frankenberg bereits der fünfte Standort an der A4 in Thüringen und Sachsen für das Unternehmen. Für die Immobilie strebt Garbe Industrial Real Estate eine Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen an. Im Dezember dieses Jahres soll das Logistikzentrum fertiggestellt sein. „Die Kontinent Spedition hat sich bewusst für ein nachhaltiges und energieeffizientes Objekt entschieden.

Neben der Realisierung der wesentlichen gebäudespezifischen Nachhaltigkeitskriterien werden wir an diesem Standort im kommenden Jahr mit den ersten beiden vollelektrischen Lkw in die Güterverteilung starten“, erläutert Thomas Rödiger, Geschäftsführer der Kontinent Spedition.