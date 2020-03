Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Sportgymnasium „GutsMuths“ schließt bereits am Montag

Das Jenaer GutsMuths-Sportgymnasium stellt wegen der Corona-Pandemie bereits am kommenden Montag den Unterrichtsbetrieb ein und bleibt bis nach den Osterferien geschlossen. Damit folge man der Anordnung der vorgesetzten Dienststellen. Die meisten Schulen in Thüringen und so auch in Jena schließen erst am Dienstag, 17. März. Die Schließung bei „GutsMuths“ betrifft auch das Internat.