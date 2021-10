Jenaer Stadtforst lockt auf den Achtsamkeitspfad

Luise Eichhorn vom Stadtforst und KSJ-Chef Uwe Feige haben am Freitag beim Steinkreuz in der Nähe des Fuchsturms Jenas neuen „Achtsamkeitspfad" freigegeben. Mit den an Bäumen befestigten Pfeile-Kärtchen, wovon Luise Eichhorn ein Exemplar in der Hand hält, werden Nutzer über den Pfad geleitet.