Die Jenaer Stadtkirche ist am Samstagabend in Regenbogenfarben angestrahlt worden. Auch Kiana Karimi und ihre Freundin Lena Bührichen verfolgten die kleine Demonstration für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen.

Jenaer Stadtkirche leuchtet in Regenbogenfarben

Auch wenn der Christopher-Street-Day am 11. Juli ausfällt, soll auf die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen aufmerksam gemacht werden. Das CSD Jena Bündnis ließ daher am Samstagabend die Stadtkirche symbolisch mit Regenbogenfarben anstrahlen.

Auch Kiana Karimi und ihre Freundin Lena Bührichen verfolgten die Tanzdemonstration, bei der gut 50 Personen anwesend waren. In den nächsten zwei Wochen können Jenaer als Zeichen der Solidarität Regenbogenfahnen an Fenster oder Balkone, die in mitwirkenden Geschäften in der Innenstadt käuflich zu erwerben sind.

