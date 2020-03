Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Stadträte bringen Sonderausschuss auf den Weg

Der Jenaer Stadtrat wird einen Sonderausschuss installieren, um die politische Arbeit im Not-Modus fortsetzen zu können. Dies haben die Mitglieder des Stadtrates entschieden. Es gab keine Gegenstimme.

Der Beschluss mit der Nummer 20/0392-BV war im so genannten Umlaufverfahren zustande gekommen. Das heißt, alle Stadträte gaben ohne die gewohnte Sitzung im Rathaus ihre Stimme schriftlich ab. Zur Wirksamkeit des Beschlusses brauchte es zunächst einer Zustimmung zum Umlaufverfahren, diese erfolgte einstimmig. Im zweiten Schritt wurde ebenfalls im Umlaufverfahren einer Änderung der Geschäftsordnung bestätigt. Mit Ja stimmten alle Mitglieder aus den Fraktionen, das sind die Linkspartei, die Grünen, die SPD, die FDP, die CDU, die AfD und die Bürger für Jena, sowie das fraktionslose Mitglied Ulrich Schubert. Das fraktionslose Stadtratsmitglied Anne Neumann enthielt sich der Stimme. Hätte es auch nur eine Gegenstimme gegeben, wäre der Beschluss gescheitert gewesen. Der Sonderausschuss wird nur wenige Mitglieder haben, aber viele Stellvertreter.

Die so geänderte Geschäftsordnung des Stadtrates wird voraussichtlich im aktuellen Anzeigenteil dieser Zeitung veröffentlicht. Auf Initiative der Bündnisgrünen ist diese Änderung auf drei Monate befristet – mit Möglichkeit zur Verlängerung, wenn die Ausbreitung des Virus dies erfordert.

Der „Sonderausschuss zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit des Stadtrates und seiner Ausschüsse“ – so der offizielle Name – kann anstelle der Fachausschüsse und der Werkausschüsse unaufschiebbare und dringliche Beschlüsse fassen. Die Alternative wäre gewesen, dass Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) so genannte Eilentscheidungen ohne Stadtratsbeteiligung fasst. Das ist das übliche Verfahren während der Sommerpause, was aus Sicht der Verwaltungsspitze aber nicht der aktuellen Situation gerecht wird. Zudem kann der Oberbürgermeister weiterhin Dinge ohne Stadtrat bestimmen, die im „übertragenen Wirkungskreis“ passieren. Auch die Allgemeinverfügungen, wie sie in diesen Tagen gehäuft erscheinen, bedürfen nicht des Stadtrates.

Konsens im Stadtrat ist, dass tatsächlich nur dringliche kurz- bis mittelfristige Beschlüsse Thema des Sonderausschusses werden. Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) hatte zuletzt versichert, dass langfristige Fragen wie die Eichplatzbebauung natürlich kein Thema für den Sonderausschuss seien.