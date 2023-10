Jenaer Stadtrat fordert Wachsamkeit bei der palästinensischen Demonstration ein

In Erfurt fand am 19. Oktober eine Pro-Palästina-Demo mit etwa 100 Personen statt.

Jena. Stefan Beyer (FDP): Es darf keine Täter-Opfer-Umkehr geben. Kundgebung am Freitag auf dem Holzmarkt angemeldet.

Angesichts der für Freitag angemeldeten pro-palästinensischen Kundgebung in Jena fordert der Stadtrat Stefan Beyer (FDP), die Inhalte und Reden genau zu beobachten. „Es darf keine Täter-Opfer-Umkehr geben. Es war die Hamas, die Israel angegriffen und zahlreiche Menschen brutal ermordet hat“, sagt Beyer.

So vermisse er bei den palästinensischen Teilnehmern eine Distanzierung von der Terrororganisation Hamas. Beyer ruft dazu auf, dass sich die Organisatoren und Teilnehmer klar und deutlich von jeglicher Form des Antisemitismus und von radikalen Positionen distanzieren. „Das Existenzrecht Israels ist und bleibt für uns deutsche Staatsräson“, sagt er.

Angriff der Hamas nicht thematisiert

Beyer, der fließend Arabisch spricht, hat am vergangenen Samstag an einer Demonstration in Erfurt teilgenommen. Auch hier sei es darum gegangen, der Opfer im Gazastreifen zu gedenken. Obwohl wahrnehmbar keine antisemitischen Äußerungen gefallen seien, hätten die palästinensischen Redner Israel als Zionisten bezeichneten, die einen „Genozid“ an den Palästinensern verüben würden. Zudem sei das Leid der Palästinenser stark betont worden, während der Angriff der Hamas auf Israel nicht thematisiert worden sei.

Beyer betont, dass es am Samstagvormittag eine Kundgebung auf dem Erfurter Anger gegeben habe. Sie sei von der MLPD, IG Metall und anderen angemeldet worden. Die Kundgebung in Jena war ursprünglich für den 27. Oktober vorgesehen und wurde um eine Woche verschoben. So soll jetzt am Freitag ab 16 Uhr auf dem Holzmarkt protestiert werden. Titel der Kundgebung: „Gedenken der Opfer im Gaza.“ Der Veranstalter rechnet mit 100 Teilnehmern. Stefan Beyer wird auch diese Demonstration verfolgen.