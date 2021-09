Jenaer Stadtwerke-Team hilft im Ahrtal

Von der Flut zerstört wurde auch diese Brücke in Ahrweiler.

Jena. Experten aus Jena helfen bei Reparatur der Gasversorgung im Flutgebiet

Der Wiederaufbau nach der Flut im Ahrtal ist auch ein Kampf gegen die Zeit. Nun helfen die Stadtwerke Jena Netze und zeigen, wie hoch die Solidarität innerhalb der kommunalen Versorger ist: Am Sonntag startet ein sechsköpfiges Team nach Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der Auftrag: Die dortigen Gasnetze wieder für die Inbetriebnahme vorzubereiten vor dem kommenden Winter. Hierzu wurde den Gasversorgungsexperten aus Jena ein Stadtteil zugewiesen, in dem sie an dem durch die Flut beschädigten Gasnetz der Stadt arbeiten.

