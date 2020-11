Stiftungen erfolgreicher Unternehmer für die Stadt haben Jena groß gemacht. Diese Aussage von Alt-OB Peter Röhlinger bezieht sich nicht allein auf die Carl-Zeiss-, sondern auch auf die Wilhelm-Härdrich-Stiftung. Gegründet wurde sie 1942 als eine der ersten Umweltstiftungen in Deutschland.

Bereits wenige Jahre nach ihrer Gründung geriet sie in ein unruhiges Fahrwasser, denn zu DDR-Zeiten wurden ihre Gelder häufig für Zwecke verwendet, die nicht dem Willen ihres Stifters entsprachen. Das änderte sich erst mit der Neukonstituierung des Stiftungsvorstands vor 30 Jahren, am 29. November 1990. Ihm gehörten OB Röhlinger, Finanzdezernent Günter Graupe, der Kanzler der Universität sowie Vertreter von Jenzig- und Fuchsturmgesellschaft an.

Die Familie Härdrich lebte in Wenigenjena, wo man den Jenzig täglich vor Augen hat. So lag es nahe, dass sich Vater Karl und seine drei Söhne Karl, Wilhelm und Ernst für den Berg begeisterten. Als Zimmermann half der Vater beim Bau des Jenzighauses 1903 tatkräftig mit.

Sein Sohn Wilhelm, der 1880 in der heutigen Charlottenstraße 14 geboren wurde, absolvierte zunächst eine Kaufmannslehre. Er muss ein außerordentliches unternehmerisches Talent gehabt haben. Nach der Ausbildung ging er ins damals aufstrebende Ruhrgebiet und stieg dort in die Autobranche ein. Als Unternehmer hatte er schnell Erfolg und kam zu Haus- und Grundbesitz. In Jena unterstützte er mit seinem Geld die Jenzig-Gesellschaft, deren Mitglied er 1921 wurde. Wilhelm Härdrich beteiligte sich unter anderem finanziell am Ausbau der Wege und ließ den Wanderweg zum Gipfel asphaltieren. 1931 wurde er gemeinsam mit seinem Bruder Ernst auch Fuchstürmler.

So viel Glück Härdrich als Unternehmer hatte, so viel Kummer musste er privat erleben. So verunglückte sein Sohn Wilhelm 1928 in Spandau tödlich, seine Frau starb 1932 und sein zweiter Sohn im Frühjahr 1945. Sein 1936 errichtetes Haus unterhalb vom Jenzig konnte er selbst nur wenige Jahre genießen. Da er keine direkten Erben hatte, lag der Gedanke nahe, sein Vermögen in eine Stiftung zu stecken. Diese Stiftung gründete Wilhelm Härdrich 1942 in Jena. Bei seinem Tod ging sein gesamtes Vermögen dort ein.

Der Jurist Johannes Hielscher schreibt in einer Publikation über Härdrich, dass sich Bargeld, Immobilien und Beteiligungen an Kfz-Reparaturfirmen in Jena und im Ruhrgebiet auf einen Gesamtwert von über eine Million Reichsmark beliefen. Der Unternehmer ordnete in der Satzung an, dass die Stiftung ausschließlich der Allgemeinheit dienen sollte. Das Stiftungsvermögen bestimmte er dazu „die Zugangswege zum Jenzighaus und anderen markanten Bergen in Jenas Umgebung zu verschönern und darüber hinaus zu unterhalten…..“

Kurz nach Härdrichs Tod 1946 wandelte sich die Stiftung mit einem überarbeiteten Statut von einer privatrechtlichen hin zu einer kommunalen Stiftung. Die Stadt übernahm das Ruder. Im noch einmal veränderten Statut von 1949 wurde als zusätzliches Ziel die Zuführung von finanziellen Mitteln für soziale Zwecke genannt. Diese Formulierung, schreibt Hielscher, war das „Einfallstor für eine Nutzung des Westvermögens, die sich mit dem ursprünglichen Stiftungszweck“ nicht vereinbaren ließ. So wurden in den 1950er Jahren zum Beispiel 15.000 DM (Ost) für das Ostbad zur Verfügung gestellt. Auch kaufte die Stadt in der BRD Kommunalfahrzeuge an. Bis 1990 erhielt die Volkssolidarität jährlich Geld, um ein günstiges Essen für Rentner anzubieten. Die Härdrich-Stiftung unterstützte die 750-Jahrfeier der Stadt und kaufte die Schaufenster für das Hortenkaufhaus auf dem Inselplatz. Immerhin erhielten auch die Berggesellschaften Zuwendungen, was aber nach der Auffassung von Hielscher nur Randbeträge waren.

In den letzten Jahren, so der Geschäftsstellenleiter der Stiftung, Sebastian Pietsch, wurden ausschließlich die Berggesellschaften begünstigt. Wobei die jährlichen Zuwendungen jeweils zwischen 24.000 und 30.000 Euro betragen würden. In der jüngsten Satzung von 2002 werden die Jenaer Berggesellschaften neben der Stadt auch als Begünstigte ausdrücklich genannt.

Im Jahr 2000 kaufte und sanierte die Stiftung das Jenzighaus und fügte es ihrem Jenaer Immobilienvermögen zu. Im Stiftungsvorstand sitzen heute neben OB Thomas Nitzsche der Kanzler der Universität, Klaus M. Bartholmé, Finanzdezernent Benjamin Koppe, der Leiter des Jenaer Rechtsamtes, Martin Pfeifer, und Hans-Joachim Ratzenberger, Jenzig-Gesellschaft. Die Vertreter der anderen Berggesellschaften wechseln sich alle drei Jahre ab.