Jenaer Stipendium: Aus der Gegenwart für die Zukunft lernen

Jena. Jenakultur schreibt das Clara-und-Eduard-Rosenthal-Stipendium aus.

Jenakultur schreibt das Clara-und-Eduard-Rosenthal-Stipendium im Bereich Literatur und Stadtschreibung erneut aus.

Das Thema im Stipendienzeitraum von August 2022 bis Juli 2023: Ausgehend von Schillers akademischer Antrittsrede an die Studierenden im Jahr 1789 „Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?“ sollen sich Bewerber dieser Frage literarisch annähern. Im Kontext der sich momentan stark verändernden Gedenkkultur und Erinnerungsarbeit soll diese Beschäftigung thematisieren, was sich aus der jüngeren und älteren Zeitgeschichte für die heutige Zeit behalten lässt und was wir wiederum aus der Gegenwart für die Zukunft lernen können.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Informationen: www.villa-rosenthal-jena.de