Jenaer Strategie von 2018 kann so nicht bleiben

Jena. FDP Jena fordert angepasstes Wachstumsszenario

Die FDP im Stadtrat dringt per Beschlussantrag auf die Fortschreibung der Strategie für Wachstum und Investitionen der Stadt Jena aus dem Jahre 2018. Die Rahmenbedingungen hätten sich seither deutlich verändert, sagt Stefan Beyer, finanzpolitischer Sprecher der Fraktion. „Die Kriegsfolgen in der Ukraine, der demografische Wandel, der Fachkräftemangel, die Inflation und auch die Lieferkettenproblematik stellen für Jena große Herausforderungen dar, die eine strategische Neuausrichtung erfordern.“ Etwa zum Thema Fachkräftemangel: Die Stadt müsse Anreize schaffen, um Talente anzulocken und zu halten. Die Inflation und die Steigerung von Investitionskosten stellten ebenfalls eine Herausforderung für Jena dar: „Die Stadt muss in der Lage sein, die notwendigen Investitionen zu tätigen, um die Infrastruktur, die Wirtschaft und das Gemeinwohl der Stadt voranzutreiben.“

Beyer appelliert an den Oberbürgermeister, die Fortschreibung der Strategie bis Ende 2023 dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.