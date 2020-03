Jenaer Studenten müssen wegen Corona China-Jahr abbrechen

Als Friedemann Lieberenz jüngst in Shanghai-Pudong landete, erschien der Flughafen ihm ganz anders als die vorherigen Male. Normalerweise gehört Pudong zu den größte Flughäfen der Welt. Am vergangenen Dienstag aber hatten die meisten Duty-Free-Läden geschlossen, in der sonst so vollen Ankunftshalle standen kaum Leute und nahezu jeder Flug war gecancelt. Verantwortlich dafür ist das Coronavirus Sars-CoV-2, das in China bereits mehr als 80.000 Personen betrifft. Friedemann konnte dieses Mal nicht lange in Shanghai bleiben. Er musste seine Habseligkeiten aus dem Studentenwohnheim am Campus holen, in dem er die letzten Monate gelebt hat, und dann so schnell wie möglich zurück nach Jena fliegen.

Friedemann Lieberenz studiert Elektrotechnik an der Ernst-Abbe-Hochschule (EAH). Gemeinsam mit seinen Kommilitonen Sophie Wolfram und Thomas Schmidt nahm er an einem Austausch-Programm mit der Tongji Universität in Shanghai teil. Eigentlich sollten die drei Jenaer dort ihre Abschlussarbeit schreiben und ein Praktikum machen. Friedemann hatte bereits eine Stelle bei Volkswagen. Bis zu den ersten Ferien am 7. Januar lief das Semester nach Plan. „Shanghai war überwältigend. Alles war ein bisschen größer, ein bisschen krasser. Aber ich habe mich schnell eingelebt“, erzählt Friedemann.

Jenaer Studenten im Urlaub über Situation informiert

Die Ferien verbrachte Friedemann erst in Jena. Dann traf er Thomas auf Kambodscha. Die beiden machten gemeinsam Urlaub und wollten dann an die Uni zurück, Sophie war indes auf die Philippinen geflogen. Dieser Plan fand ein jähes Ende, als Thomas eine Nachricht bekam. „Er hatte nur ein bisschen Empfang auf dem Handy, ich gar keinen. Wir erfuhren, dass das Studentenheim gesperrt sei. Wir rannten zur anderen Seite der Insel, um Netz zu bekommen und uns weiter zu informieren“, sagt Friedemann. Seinen Worten nach waren die ersten Kommilitonen bereits in Shanghai angekommen und standen offenbar vor einem verschlossenen Studentenwohnheim. Es ist auch jetzt noch auf unbestimmte Zeit geschlossen.

In Ganzkörperschutzanzügen überprüfen die chinesischen Behörden Einreisende am Flughafen. Foto: Foto: Friedemann Lieberenz

Da Shanghai ausfiel, flogen die beiden zu Thomas’ Bruder nach Taiwan. Er habe allerdings schon gewusst, dass er zum Campus zurückkehren müsse, sagt Friedemann: „Viele meiner Sachen waren noch im Wohnheim, unter anderem meine Festplatte, und Thomas hatte seinen Ausweis dort.“ Er habe sich regelmäßig über die Lage informiert. Die Lage sei immer schlimmer geworden, irgendwann wurde der ganze Campus abgesperrt. Die Jenaer EAH informierte ihre drei Studenten, dass sie das Praktikum außerhalb Chinas machen dürften. Friedemann entschied sich, nach Deutschland zurückzukommen. „Zuerst musste ich aber meine persönlichen Sachen aus Shanghai schaffen“, sagt der 23-jährige.

Als er vergangene Woche am Campus ankam, war wieder alles anders. Das Gelände war völlig abgesperrt. Rundherum standen Zäune. Friedemann durfte nicht selbst hinein, um seine Habseligkeiten zu bekommen. „Wer einmal draußen war, durfte nicht mehr hinein. Irgendwie kann ich es verstehen, aber eigentlich fand ich das lächerlich“, sagt er. Ein Kommilitone, der noch in der Anlage war, übergab ihm seinen Koffer. „Es war absurd. Wir standen am Zaun, ein paar Zentimeter trennten uns, und er gab mir meine Sachen“, berichtet Friedemann.

Mehr als 86 Prozent aller Corona-Fälle weltweit wurden in China festgestellt. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, kontrollieren die Behörden auch permanent den Zustand der sich im Land befindenden Personen. „In der U-Bahn wird immer dein Gepäck kontrolliert. Zusätzlich darf man ohne Schutzmaske nicht mehr fahren, und in jeder Station wird deine Temperatur gemessen.“ Auch im Hotel habe das Personal seine Temperatur gemessen. In der 24-Millionen-Metropole waren kaum Menschen auf der Straße.

Hilfe von Professoren der Ernst-Abbe-Hochschule

Seit einer Woche ist Friedemann wieder zurück in Jena. Beim Zwischenstopp in Hongkong wurde er noch von Beamten in Ganzkörperanzügen und Helm samt Visier überprüft. Wer dort positiv getestet wird, muss 14 Tage in Quarantäne. Sophie ist auch wieder in Deutschland, Thomas blieb bei seinem Bruder in Taiwan. Sie müssen sich ein Praktikum suchen. Ihre Professoren an der EAH unterstützten sie dabei. Fraglich ist, ob die Studenten ihre Abschlussarbeiten in China präsentieren müssen. „Falls zum Zeitpunkt der Verteidigung Shanghai immer noch für eine Einreise gesperrt ist, wird sich im digitalen Zeitalter sicher eine Lösung finden“, sagt die Sprecherin der EAH, Sigrid Neef. Ansonsten werden die drei nochmal in Shanghai landen müssen.